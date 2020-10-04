День учителя-2020: яркие картинки и лучшие поздравления

Не забудьте поздравить любимых педагогов с Днем учителя Украины

Сегодня педагоги Украины отмечают свой профессиональный праздник – День работников образования, который все мы знаем как День учителя. В 2020 году праздник выпадает на воскресенье, 4 октября.

Поздравления с Днем учителя с картинками, открытками и стихами Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle собрали эффектные, милые, добрые и позитивные поздравления в картинках, стихах, прозе для всех учителей. Обязательно поздравьте своих любимых педагогов в этот день.

Красивое поздравление в День учителя от класса

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Сегодня День учителя!

Все мы, наш дружный класс,

Хотим сказать решительно:

Мы поздравляем вас!



Пусть иногда небрежно

Мы выполняем что-то,

Но знаем мы, конечно,

Трудна ваша работа.



Мы ценим вас и любим,

И знайте: будет прок,

И мы не позабудем

Ваш ни один урок!

День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления Фото: bonnycards День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления Фото: bonnycards День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления Фото: bonnycards День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления Фото: bonnycards День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления Фото: bonnycards 1/5

Добрые поздравления учителю с праздником в прозе

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Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!

Поздравления с Днем учителя короткие

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С Днем учителя всем классом

Мы поздравить вас спешим,

Добрых дней, погоды ясной

Пожелаем от души.



Процветанья, уваженья,

Плодотворного труда

И, конечно, настроенья

Лучезарного всегда!

Милые поздравления с Днем учителя своими словами

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Дорогой наш классный руководитель! От всего нашего дружного класса поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и стремление вложить в нас знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздничный день мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай всегда исполняются мечты и восстановятся все нервные клетки!

Душевное поздравление учителю от учеников

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С днем учителя сейчас

Поздравляет вас наш класс,

И желает вам успехов,

В жизни радости и смеха!



Ни волнений, ни забот,

Пусть успешным будет год,

Пусть работа увлекает,

А идеи вдохновляют!



И в работе, и в семье,

Быть всегда вам на коне,

Вам здоровья и любви,

Исполнения мечты!

Трогательные слова в праздник День учителя-2020

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Дорогой наш учитель! Вам доверяют самое ценное – детей, вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегкая, но в ней вся ваша жизнь и счастье. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Успехов вам, терпения, вдохновения и много-много радости. С Днем Учителя!

Смотрите видео, какие можно сделать подарки для учителей:

Ранее мы рассказывали интересные идеи, что можно подарить учителю на праздник.

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