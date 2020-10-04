День учителя-2020: яркие картинки и лучшие поздравления
Не забудьте поздравить любимых педагогов с Днем учителя Украины
Сегодня педагоги Украины отмечают свой профессиональный праздник – День работников образования, который все мы знаем как День учителя. В 2020 году праздник выпадает на воскресенье, 4 октября.
Сегодня.Lifestyle собрали эффектные, милые, добрые и позитивные поздравления в картинках, стихах, прозе для всех учителей. Обязательно поздравьте своих любимых педагогов в этот день.
Красивое поздравление в День учителя от класса
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Сегодня День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!
Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.
Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!
Добрые поздравления учителю с праздником в прозе
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Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!
Поздравления с Днем учителя короткие
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С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.
Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!
Милые поздравления с Днем учителя своими словами
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Дорогой наш классный руководитель! От всего нашего дружного класса поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и стремление вложить в нас знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздничный день мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай всегда исполняются мечты и восстановятся все нервные клетки!
Душевное поздравление учителю от учеников
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С днем учителя сейчас
Поздравляет вас наш класс,
И желает вам успехов,
В жизни радости и смеха!
Ни волнений, ни забот,
Пусть успешным будет год,
Пусть работа увлекает,
А идеи вдохновляют!
И в работе, и в семье,
Быть всегда вам на коне,
Вам здоровья и любви,
Исполнения мечты!
Трогательные слова в праздник День учителя-2020
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Дорогой наш учитель! Вам доверяют самое ценное – детей, вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегкая, но в ней вся ваша жизнь и счастье. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Успехов вам, терпения, вдохновения и много-много радости. С Днем Учителя!
Смотрите видео, какие можно сделать подарки для учителей:
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