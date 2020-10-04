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День учителя-2020: яркие картинки и лучшие поздравления

Сегодня, 04:00

Не забудьте поздравить любимых педагогов с Днем учителя Украины

Сегодня педагоги Украины отмечают свой профессиональный праздник – День работников образования, который все мы знаем как День учителя. В 2020 году праздник выпадает на воскресенье, 4 октября.

Поздравления с Днем учителя с картинками, открытками и стихами
Поздравления с Днем учителя с картинками, открытками и стихами
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle собрали эффектные, милые, добрые и позитивные поздравления в картинках, стихах, прозе для всех учителей. Обязательно поздравьте своих любимых педагогов в этот день.

Красивое поздравление в День учителя от класса

***

Сегодня День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!

Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.

Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!

День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления
Фото: bonnycards
День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления
Фото: bonnycards
День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления
Фото: bonnycards
День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления
Фото: bonnycards
День учителя: эффектные картинки, стихи и поздравления
Фото: bonnycards
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Добрые поздравления учителю с праздником в прозе

***

Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!

Поздравления с Днем учителя короткие

***

С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.

Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!

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Милые поздравления с Днем учителя своими словами

***

Дорогой наш классный руководитель! От всего нашего дружного класса поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и стремление вложить в нас знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздничный день мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай всегда исполняются мечты и восстановятся все нервные клетки!

Душевное поздравление учителю от учеников

***

С днем учителя сейчас
Поздравляет вас наш класс,
И желает вам успехов,
В жизни радости и смеха!

Ни волнений, ни забот,
Пусть успешным будет год,
Пусть работа увлекает,
А идеи вдохновляют!

И в работе, и в семье,
Быть всегда вам на коне,
Вам здоровья и любви,
Исполнения мечты!

Трогательные слова в праздник День учителя-2020

***

Дорогой наш учитель! Вам доверяют самое ценное – детей, вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегкая, но в ней вся ваша жизнь и счастье. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Успехов вам, терпения, вдохновения и много-много радости. С Днем Учителя!

Смотрите видео, какие можно сделать подарки для учителей:

Ранее мы рассказывали интересные идеи, что можно подарить учителю на праздник.

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