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День украинской письменности и языка: история праздника и поздравления

Ежегодно праздник отмечается 9 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
День украинской письменности и языка
День украинской письменности и языка

Каждое 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления и открытки с праздником, а также самые интересные факты об этом дне.

Смотрите в сюжете, какой новый праздник появился в Украине:

День украинской письменности и языка: история

День украинской письменности и языка был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году в честь украинского летописца преподобного Нестора – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Нестор был писателем-агиографом, основоположником древнерусской историографии, первым историком Киевской Руси, мыслителем, ученым, а также монахом Киево-Печерского монастыря. Исследователи сходятся во мнении, что именно с преподобного Нестора-летописца и начинается письменный украинский язык.

Нестор Литописец
Нестор Литописец

Нестор много лет посвятил созданию летописи Киевской Руси. Он переделал сведения Никона (1073) и Иоанна (1093), разработал ряд новых устных и письменных источников, доработал рассказ до 1113 года.

Любопытный факт: у древних славян существовало одновременно два алфавита – кириллица и глаголица. При этом исследователи считают, что кириллическая азбука, которая используется большинством славянских народов, была создана на основе глаголицы и греческих симоволом. Глаголица до сих пор не имеет аналогов.

Поздравления с Днем украинской письменности и языка в прозе и стихах

Нехай ллється пісня українська,
Мелодична, ніжна, як струмок,
І до неба високо піднісся
Дітлахів співучий голосок.
День сьогодні мови солов’їної,
І радіє український люд,
Так святкуймо ж, браття, всією країною,
Що співочою Україною звуть!

День украинской письменности и языка
День украинской письменности и языка

З Днем писемності вітаю,
Мови рідної для нас.
Хай в серцях вона лунає
Полум’яно у всіх вас.
Бережіть її прекрасну,
Вічно гарну, молоду.
Проводжайте похвалою
По землі її ходу.

День украинской письменности и языка
День украинской письменности и языка

В день писемності і мови
Щирі вам я шлю вітання.
Мові славній побажаю
Я великого визнання.
Хай завжди вас манить слово
Стельмаха і Кобзаря,
Над писемністю велична
Хай зійде скоріш зоря.

День украинской письменности и языка
День украинской письменности и языка

  • Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови, святом, яке своєю глибинною духовною суттю історично звеличує нашу націю! Щастя Вам, добра та нових здобутків на благо нашої України!
  • У святковий День української писемності та мови хочу щиро побажати всім нам любити та берегти свою рідну мову. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом!
  • Бажаю, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя і оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.

Ранее мы рассказывали о всех праздниках в ноябре 2019 года.

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