День украинской письменности и языка: история праздника и поздравления

Ежегодно праздник отмечается 9 ноября

День украинской письменности и языка

Каждое 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил лучшие поздравления и открытки с праздником, а также самые интересные факты об этом дне.

Смотрите в сюжете, какой новый праздник появился в Украине:

День украинской письменности и языка: история

День украинской письменности и языка был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году в честь украинского летописца преподобного Нестора – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Нестор был писателем-агиографом, основоположником древнерусской историографии, первым историком Киевской Руси, мыслителем, ученым, а также монахом Киево-Печерского монастыря. Исследователи сходятся во мнении, что именно с преподобного Нестора-летописца и начинается письменный украинский язык.

Нестор Литописец

Нестор много лет посвятил созданию летописи Киевской Руси. Он переделал сведения Никона (1073) и Иоанна (1093), разработал ряд новых устных и письменных источников, доработал рассказ до 1113 года.

Любопытный факт: у древних славян существовало одновременно два алфавита – кириллица и глаголица. При этом исследователи считают, что кириллическая азбука, которая используется большинством славянских народов, была создана на основе глаголицы и греческих симоволом. Глаголица до сих пор не имеет аналогов.

Поздравления с Днем украинской письменности и языка в прозе и стихах

Нехай ллється пісня українська,

Мелодична, ніжна, як струмок,

І до неба високо піднісся

Дітлахів співучий голосок.

День сьогодні мови солов’їної,

І радіє український люд,

Так святкуймо ж, браття, всією країною,

Що співочою Україною звуть!

День украинской письменности и языка

З Днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум’яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.

День украинской письменности и языка

В день писемності і мови

Щирі вам я шлю вітання.

Мові славній побажаю

Я великого визнання.

Хай завжди вас манить слово

Стельмаха і Кобзаря,

Над писемністю велична

Хай зійде скоріш зоря.

День украинской письменности и языка

Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови, святом, яке своєю глибинною духовною суттю історично звеличує нашу націю! Щастя Вам, добра та нових здобутків на благо нашої України!

У святковий День української писемності та мови хочу щиро побажати всім нам любити та берегти свою рідну мову. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом!

Бажаю, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя і оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.

Ранее мы рассказывали о всех праздниках в ноябре 2019 года.

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