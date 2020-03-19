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День весеннего равноденствия-2020: интересные гадания

Во многих странах день весеннего равноденствия считается волшебным

Елена Кузьмич
Сегодня, 20:33

20 марта 2020 – это день весеннего равноденствия. Этот день знаменует начало астрономической весны и начало расцвета всего в природе.

В день весеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор в своем видимом движении по эклиптике, продолжительность дня и ночи одинаковы на всей Земле и равняются 12 часам. Весеннее равноденствие символизирует начало нового цикла в природе и новые начинания в жизни людей.

Как раньше, так и сегодня этот день сопровождается различными празднованиями и обычаями. Например, сегодня в некоторых странах 20 марта отмечают Новый год – это Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Также во многих странах этот день считается магическим. Астрологи считают день весеннего равноденствия началом нового года, поскольку Солнце входит в 0 градусов Овна – именно здесь начинается Зодиак.

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Это день сакральный, наполненный силами стихий и светил. Его можно и нужно уважать и использовать его могущество для улучшения собственной жизни.

День весеннего равноденствия 2020: вещие сны

Считаеться, что грань между мирами становится тонкой и хрупкой, так что в ночь после равноденствия особенно чувствительные люди (впрочем, и не особо тоже), могут видеть вещие сны. Если сон вам запомнится – обязательно проанализируйте его.

День весеннего равноденствия 2020: гадание на бумажках

Если вы хотите погадать на весеннее равноденствие, можете перед сном под подушку написать пару десятков имен мужских на отдельных бумажечках и одну пустую положить.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Утром, не проронив ни слова, достать одну бумажку – и узнать имя суженого. Пустую достали – быть одной до следующей встречи света и тьмы, следующего равноденствия.

День весеннего равноденствия 2020: гадание на мужа

Раньше на день весеннего равноденствия перед сном обычно многие гадали на мужа – клали под подушку два туза (пикового и бубнового), трефовую десятку, ключ, кольцо (только не обручальное), корочку хлеба, ветку ивы и кусочек пирога. Все предметы необходимо было завернуть в белый платок. Наутро девушки судили о будущем, в зависимости от того, что из этого приснилось:

  • если кольцо, то скоро будет свадьба;
  • если какая-либо карта пиковой масти, то к беде;
  • если ключ, то к успеху в работе;
  • если пирог или пирожное, то скоро будет удача и радость;
  • если хлеб, то к успеху на работе;
  • если любое растение, то это к хорошим неожиданным новостям;
  • если бубновая карта, то ожидайте обогащения;
  • если трефовая карта, то ожидайте переезда.

Ранее мы писали о том, как избавиться от весенней хандры.

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весна сны вещие сны Весеннее равноденствие гадания
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