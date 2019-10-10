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День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников

Какие важные для украинцев праздники мы отмечаем 14 октября: история и значение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
День украинского казачества
День украинского казачества
Фото: Depositphotos

14 октября, помимо церковного дня Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается целых два праздника, посвященных героическим, отважным и мужественным воинам, защитникам нашего Отечества: День защитника Украины и День украинского казачества. Что это за памятные даты, какова их история, а также в чем разница между праздниками, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, что ели и как готовили украинские казаки:

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День украинского казачества 14 октября

Издавна праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября был в большом почете у запорожских казаков. Казаки – это члены самоуправленческих воинских, а впоследствии и территориальных общин, которые называли себя свободными людьми по воле Божьей, воинами Христовыми. Они появились на территории Украины в XVI-XVII веках и своей миссией называли защиту украинских земель от татарских завоевателей, охрану торговых путей и границ нашей державы.

Казаки почитали Божью Матерь как свою заступницу, а Ее икона не раз спасала им жизни в сложных боях. А потому своих новых старшин украинские казаки обычно избирали именно в этот день.

В 1999 году Указом № 966/99 действовавшего тогда президента Украины Леонида Кучмы в этот день был установлен новый праздник – День украинского казачества, приуроченный к Покрове Пресвятой Богородицы.

День защитника Украины

День защитника Украины
День защитника Украины
Фото: Depositphotos

А вот праздник, прославляющий защитников Украины, стал отмечаться на Покрову 14 октября относительно недавно – с 2014 года. По инициативе президента Украины Петра Порошенко и при поддержке Украинского института национальной памяти, в целях декоммунизации и отхода от советских праздников, этот день был перенесен с привычного 23 февраля на 14 октября.

Такое решение было обосновано традицией почитать украинское войско именно в этот день. Об этом был издан Указ президента № 806/2014. А уже в марте 2015 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект и объявила эту дату выходным днем.

День защитника Украины – это официальный государственный праздник и выходной день. Защита Отечества – это почетное дело всех украинцев, поэтому День защитника Украины должен стать всенародным праздником, по значимости таким же, как Рождество, Пасха или День Независимости.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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