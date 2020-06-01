День защиты детей: яркие картинки и открытки с праздником

Поздравляем с Днем защиты детей: адресуйте нарядные открытки, картинки и стихи в праздник

Сегодня, 1 июня, наступил веселый, добрый и радостный праздник – Международный день защиты детей, который отмечается в Украине и мире.

День защиты детей: милые картинки и открытки Фото: pexels

Обязательно поздравьте своих дочек и сыновей, братьев и сестер, внуков и племянников, а также учеников, воспитанников, друзей, знакомых и их родителей с этим замечательным праздником. Пусть все дети будут здоровы и счастливы! А мы подготовили для вас эффектные и яркие открытки, картинки, пожелания и стихи с Днем защиты детей.

День защиты детей: радостные поздравления детям в стихах

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Первый летний день пришел,

Это очень хорошо –

Всех девчонок и мальчишек,

Поздравляю с днем защиты!

Всех детей нашей Земли –

Радуются пусть они,

Каждый чтобы счастлив был,

На Земле чтоб мир царил!

С Днем детей: короткие поздравления

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Пусть будет смех всегда твой звонок,

С улыбкой на устах живи!

Ты замечательный ребенок,

Купайся в счастье и любви!

День защиты детей: поздравления, картинки и открытки Фото: bonnycards День защиты детей: поздравления, картинки и открытки Фото: bonnycards День защиты детей: поздравления, картинки и открытки Фото: bonnycards День защиты детей: поздравления, картинки и открытки Фото: bonnycards День защиты детей: поздравления, картинки и открытки Фото: bonnycards День защиты детей: поздравления, картинки и открытки Фото: bonnycards 1/6

С Днем защиты детей: поздравления в прозе

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Поздравляю с добрым праздником – с Днем защиты детей! Желаю, чтобы тебе некогда было скучать, желаю, чтобы тебе всегда удавалось все задуманное! Расти счастливым и романтичным человеком, верь в себя и лети навстречу новым приключениям. Пусть каждый день будет ярким, насыщенным, интересным и незабываемым. Желаю тебе хороших друзей!

Международный день защиты детей: эффектные поздравления ребенку

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С днем защиты поздравляю,

С праздником тебя, ребенок,

Будет детство пусть счастливым,

Смех всегда пусть будет звонок.



Я желаю, чтобы жизнь

Красочной была, красивой,

Ждет тебя открытий много

И большие перспективы.



Будь отрадой маме с папой,

Умницей расти, дитя,

Только радость и награда

В жизни ждут пускай тебя.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Лучшие поздравления с Днем детей в стихах

***

Их дороже нет на свете,

Господом они хранимы,

Пусть здоровы будут дети,

Их обходят беды мимо!



И все взрослые, конечно,

Пусть детей оберегают,

И заботой бесконечной

Каждый день их согревают!

День защиты детей: добрые пожелания своими словами

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Тебя, мое любимое, веселое, жизнерадостное дитя, я поздравляю с праздником! Желаю тебе беззаботного детства, веселого отдыха, добрых друзей и подольше оставаться ребенком!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

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