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День защиты детей: яркие картинки и открытки с праздником

Сегодня, 05:20

Поздравляем с Днем защиты детей: адресуйте нарядные открытки, картинки и стихи в праздник

Сегодня, 1 июня, наступил веселый, добрый и радостный праздник – Международный день защиты детей, который отмечается в Украине и мире.

День защиты детей: милые картинки и открытки
День защиты детей: милые картинки и открытки
Фото: pexels

Обязательно поздравьте своих дочек и сыновей, братьев и сестер, внуков и племянников, а также учеников, воспитанников, друзей, знакомых и их родителей с этим замечательным праздником. Пусть все дети будут здоровы и счастливы! А мы подготовили для вас эффектные и яркие открытки, картинки, пожелания и стихи с Днем защиты детей.

День защиты детей: радостные поздравления детям в стихах

***

Первый летний день пришел,
Это очень хорошо –
Всех девчонок и мальчишек,
Поздравляю с днем защиты!
Всех детей нашей Земли –
Радуются пусть они,
Каждый чтобы счастлив был,
На Земле чтоб мир царил!

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С Днем детей: короткие поздравления

***

Пусть будет смех всегда твой звонок,
С улыбкой на устах живи!
Ты замечательный ребенок,
Купайся в счастье и любви!

День защиты детей: поздравления, картинки и открытки
Фото: bonnycards
День защиты детей: поздравления, картинки и открытки
Фото: bonnycards
День защиты детей: поздравления, картинки и открытки
Фото: bonnycards
День защиты детей: поздравления, картинки и открытки
Фото: bonnycards
День защиты детей: поздравления, картинки и открытки
Фото: bonnycards
День защиты детей: поздравления, картинки и открытки
Фото: bonnycards
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С Днем защиты детей: поздравления в прозе

***

Поздравляю с добрым праздником – с Днем защиты детей! Желаю, чтобы тебе некогда было скучать, желаю, чтобы тебе всегда удавалось все задуманное! Расти счастливым и романтичным человеком, верь в себя и лети навстречу новым приключениям. Пусть каждый день будет ярким, насыщенным, интересным и незабываемым. Желаю тебе хороших друзей!

Международный день защиты детей: эффектные поздравления ребенку

***

С днем защиты поздравляю,
С праздником тебя, ребенок,
Будет детство пусть счастливым,
Смех всегда пусть будет звонок.

Я желаю, чтобы жизнь
Красочной была, красивой,
Ждет тебя открытий много
И большие перспективы.

Будь отрадой маме с папой,
Умницей расти, дитя,
Только радость и награда
В жизни ждут пускай тебя.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Лучшие поздравления с Днем детей в стихах

***

Их дороже нет на свете,
Господом они хранимы,
Пусть здоровы будут дети,
Их обходят беды мимо!

И все взрослые, конечно,
Пусть детей оберегают,
И заботой бесконечной
Каждый день их согревают!

День защиты детей: добрые пожелания своими словами

***

Тебя, мое любимое, веселое, жизнерадостное дитя, я поздравляю с праздником! Желаю тебе беззаботного детства, веселого отдыха, добрых друзей и подольше оставаться ребенком!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

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