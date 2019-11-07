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Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

"Сегодня" пишут, как нужно отметить Дмитриев день 2019, а также о главных обрядах и приметах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:31
8 ноября отмечаем Дмитриев день 2019
8 ноября отмечаем Дмитриев день 2019
Фото: Depositphotos

Дмитриев день 2019 отмечают православные христиане в пятницу, 8 ноября. В этот день в церквях вспоминают великомученика Димитрия Солунского. Он принял мученическую смерть за христианскую веру. "Сегодня" пишут, как нужно отметить Дмитриев день 2019, что ни в коем случае нельзя делать, а также о главных обрядах и приметах.

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В народе только до Дмитриевого дня разрешалось засылать сватов. В народе говорили: "До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такой". В некоторых странах на Дмитриев день гадают по гостям, если первым в этот день в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет прибыльным.

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Дмитриев день 2019: что нельзя делать 8 ноября

  • Нельзя тяжело работать и выполнять работу по хозяйству.
  • Также в этот день нельзя забывать об усопших родственниках. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или умыться. Традиционно в этот день необходимо заказывать службу или ставить свечу по покойным родственникам и знакомым.
  • Нельзя подавать обед до наступления темноты. От каждого блюда принято откладывать по ложке в отдельную посуду и оставлять под иконой.

Дмитриев день 2019 отмечаем 8 ноября
Дмитриев день 2019 отмечаем 8 ноября
Фото: pravoslavie.ru

Дмитриев день: как провести этот праздник

Принято было оставлять на ночь свежее полотенце и воду, чтобы дух мог напиться и умыться. Кроме того, 8 ноября в народе было принято пить пиво: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит". Также нужно одеваться тепло – считалось, что это спасет от свирепых морозов зимой.

История праздника 8 ноября

Дмитрий Солунский жил во времена императора Диоклетиана. Его родители были тайными христианами, после рождения сына сразу окрестили. Римский император, не зная о принадлежности к вере, назначил его проконсулом Фессалоникийской области. Дмитрий вместо преследования христиан, занимался обучением их вере. После того как правда открылась, святого бросили на съедение животным.

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Источник: Сегодня
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