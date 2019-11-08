Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки
В Дмитриев день отправляйте душевные поздравления, стихи, картинки и открытки родным и друзьям
Сегодня, 8 ноября, православный мир чтит Дмитриев день 2019 в память святого Дмитрия Солоунского, который также известен под именем Мироточец. Святому Дмитрию молятся о даровании мужества и отваги, о помощи в бою, а также об исцелении глаз.
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Совсем недавно отмечался особый день поминовения – Дмитриевская поминальная суббота. А теперь наступил радостный повод поздравить всех Дим с именинами и отправить им красивые открытки, стихи, картинки и пожелания в Дмитриев день.
Дмитриев день 2019: добрые поздравления в прозе
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Поздравляю вас с Днем почитания святого Димитрия Солунского и желаю, чтобы свет его добрых дел всегда озарял ваш жизненный путь, чистая вера и любовь вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на новые свершения.
Дмитриев день: красивые поздравления в стихах
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Дмитриев день – вас поздравляю,
От чистого сердца здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.
Живите красиво, роскошно, чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!
Жизнерадостные поздравления в Дмитриев день своими словами
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Поздравляю с Дмитриевым Днем, когда чтится великомученик Димитрий Солунский, Пусть святой Димитрий услышит ваши молитвы, пусть дарует вам мужество и терпение, силу и вдохновение, здоровье и победу в ваших делах. Пусть осень, которая приходит к завершению в этот день, будет щедрой и благодатной, а зима – не суровой и благосклонной.
Лучшие поздравления с Дмитриевым днем в стихах
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Почтим его память. Димитрий Святой
Открыл для нас веру, шаг сделав большой.
За искренность, честность, благие дела
Душа его святость свою обрела.
Решительно веру вы в сердце впустите,
И души усопших родных помяните.
Молитесь за них, и пускай этот свет
Откроет вам истину, даст вам ответ.
Родным пусть здоровье пошлют небеса.
И пусть не иссякнут в судьбе чудеса!
Философское поздравление с именинами в Дмитриев день
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В Дмитриев день поздравляю всех мужчин по имени Дмитрий с именинами. Ведь в этот день свои именины отмечают представители сильного пола – воины, защитники и герои. Пусть ваши близкие всегда ощущают в вас поддержку и опору, а судьба наградит вас удачей и везением во всем.
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