Дмитриевская поминальная суббота: открытки и картинки в родительский день
Когда будет Дмитриевская родительская суббота 2019 и как помянуть умерших родственников
2 ноября отмечается Дмитриевская поминальная суббота 2019. Это особый день поминовения, когда в первую очередь чтится память умерших родителей и близких людей.
Смотрите видео о Кирилловской церкви – одной из древнейших церквей Киева:
Читайте также:Церковные праздники и посты в ноябре 2019 по дням
Этот день получил свое название по имени великомученика Димитрия Солоунского, память которого православная церковь ежегодно чтит 8 ноября. А суббота накануне отмечается как поминальная.
Стихи и картинки в Дмитриевскую поминальную субботу
***
В Дмитриевскую субботу,
Приготовь помин скорей.
Ведь сегодня души близких
Ждут смиренно у дверей.
Словом добрым всех их вспомни,
Помолись за их покой,
Отпусти их с легким сердцем,
Все равно они с тобой.
Добрые стихи и открытки в Дмитриевскую родительскую субботу
***
В поминальный день спешите
Дань ушедшим всем отдать.
Добрым делом, добрым словом
Не забудьте поминать.
Пусть лучом вам улыбнутся
Те, кого уж с нами нет.
Их всегда храните в сердце,
Прячьте память от сует.
Дмитриевская родительская суббота: картинки и стихи
***
Тех, кто покинул этот мир,
Хотим сейчас мы помянуть,
В родительский спокойный день
Поставить свечи и всплакнуть.
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов букеты принесем
И будем думать мы о них!
Ранее мы рассказывали о традициях и приметах праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.