Дмитриевская поминальная суббота: открытки и картинки в родительский день

Когда будет Дмитриевская родительская суббота 2019 и как помянуть умерших родственников

Дмитриевская поминальная суббота Фото: Pixabay

2 ноября отмечается Дмитриевская поминальная суббота 2019. Это особый день поминовения, когда в первую очередь чтится память умерших родителей и близких людей.

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Этот день получил свое название по имени великомученика Димитрия Солоунского, память которого православная церковь ежегодно чтит 8 ноября. А суббота накануне отмечается как поминальная.

Дмитриевский родительский день Фото: bonnycards

Стихи и картинки в Дмитриевскую поминальную субботу

***

В Дмитриевскую субботу,

Приготовь помин скорей.

Ведь сегодня души близких

Ждут смиренно у дверей.



Словом добрым всех их вспомни,

Помолись за их покой,

Отпусти их с легким сердцем,

Все равно они с тобой.

Поминальная суббота Фото: bonnycards

Добрые стихи и открытки в Дмитриевскую родительскую субботу

***

В поминальный день спешите

Дань ушедшим всем отдать.

Добрым делом, добрым словом

Не забудьте поминать.



Пусть лучом вам улыбнутся

Те, кого уж с нами нет.

Их всегда храните в сердце,

Прячьте память от сует.

Дмитриевская родительская суббота Фото: bonnycards

Дмитриевская родительская суббота: картинки и стихи

***

Тех, кто покинул этот мир,

Хотим сейчас мы помянуть,

В родительский спокойный день

Поставить свечи и всплакнуть.

Мы все могилки приберем

У наших близких и родных,

Цветов букеты принесем

И будем думать мы о них!

Дмитриевская поминальная суббота Фото: bonnycards

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