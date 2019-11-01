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Дмитриевская поминальная суббота: открытки и картинки в родительский день

Когда будет Дмитриевская родительская суббота 2019 и как помянуть умерших родственников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Дмитриевская поминальная суббота
Дмитриевская поминальная суббота
Фото: Pixabay

2 ноября отмечается Дмитриевская поминальная суббота 2019. Это особый день поминовения, когда в первую очередь чтится память умерших родителей и близких людей.

Смотрите видео о Кирилловской церкви – одной из древнейших церквей Киева:

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Этот день получил свое название по имени великомученика Димитрия Солоунского, память которого православная церковь ежегодно чтит 8 ноября. А суббота накануне отмечается как поминальная.

Дмитриевский родительский день
Дмитриевский родительский день
Фото: bonnycards

Стихи и картинки в Дмитриевскую поминальную субботу

***

В Дмитриевскую субботу,
Приготовь помин скорей.
Ведь сегодня души близких
Ждут смиренно у дверей.

Словом добрым всех их вспомни,
Помолись за их покой,
Отпусти их с легким сердцем,
Все равно они с тобой.

Поминальная суббота
Поминальная суббота
Фото: bonnycards

Добрые стихи и открытки в Дмитриевскую родительскую субботу

***

В поминальный день спешите
Дань ушедшим всем отдать.
Добрым делом, добрым словом
Не забудьте поминать.

Пусть лучом вам улыбнутся
Те, кого уж с нами нет.
Их всегда храните в сердце,
Прячьте память от сует.

Дмитриевская родительская суббота
Дмитриевская родительская суббота
Фото: bonnycards

Дмитриевская родительская суббота: картинки и стихи

***

Тех, кто покинул этот мир,
Хотим сейчас мы помянуть,
В родительский спокойный день
Поставить свечи и всплакнуть.
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов букеты принесем
И будем думать мы о них!

Дмитриевская поминальная суббота
Дмитриевская поминальная суббота
Фото: bonnycards

Ранее мы рассказывали о традициях и приметах праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

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