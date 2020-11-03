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Дмитриевская поминальная суббота в 2020 году: дата и традиции

Сегодня, 16:11

Узнайте, когда наступит Дмитриевская родительская суббота-2020 и как правильно поминать умерших родственников

В ноябре наступит очередной поминальный день – Дмитриевская родительская суббота. Что это за дата, в чем особенность родительского дня, когда мы отмечаем Дмитриевскую субботу, как правильно поминать умерших родственников, читайте в нашей статье.

Дмитриевская поминальная суббота
Дмитриевская поминальная суббота
Фото: Pinterest

Родительскими днями у православных называются особые дни поминовения умерших родственников, родных и близких людей. Согласно церковному календарю, ежегодно родительские поминальные дни выпадают на разные даты. Дело в том, что все они зависят от самого главного христианского праздника – Пасхи-2020.

Дмитриевская поминальная суббота: дата и история дня

Дмитриевская суббота – это день всеобщего поминовения усопших, который отмечается в канун дня святого великомученика Дмитрия Солунского. Ежегодно этот день приходится на 8 ноября и в нынешнем году будет в воскресенье. А значит, Дмитриевская суббота-2020 выпадает на 7 ноября.

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У православных это последний поминальный день в году, когда вспоминали усопших предков. При этом в богослужебном уставе этот день не является заупокойным.

Также этот день посвящен памяти победителя Куликовской битвы Дмитрия Донского и поминовению душ воинов, павших в битве. Считается, что именно князь Дмитрий Донской установил поминальную субботу после кровопролитной битвы на Куликовом поле, которая завершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 года.

Как проводится поминовение в Дмитриевскую родительскую субботу

Дмитриевский поминальный день дает возможность верующим и атеистам вспомнить всех своих умерших родственников, помолиться за упокой их душ, подумать обо всем хорошем, что они сделали, и что вас связывало при жизни.

По давней традиции в этот день люди ходят в церковь, заказывают панихиды, ставят свечи и молятся за упокой душ своих умерших родственников, а также посещают могилки, приносят цветы и венки.

После возвращения с кладбища дома в кругу семьи проводят поминальную трапезу. Главное блюдо на поминальном столе – это кутья. Также принято было подавать блины, пироги, отварные яйца, хлеб, вино.

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