Эффектные картинки с Пасхой 2020: лучшие поздравления, стихи и открытки
Поздравляем со светлым Воскресением Христовым: красивые картинки, добрые пожелания, яркие открытки и радостные стихи
Сегодня наступила долгожданная и радостная Пасха 2020 – праздник Воскресенья Христова. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие картинки и открытки, а также красивые, добрые, милые, искренние поздравления с Пасхой 2020. Обязательно отправьте их родным и близким, друзьям и знакомым.
Лучшие поздравления с Пасхой 2020
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Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.
Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.
Добрые пожелания в праздник Пасхи друзьям
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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью, пусть дарует вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!
Радостные поздравления с Пасхой 2020 в стихах
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С доброй Пасхой поздравляю,
И весь год вам жить желаю
Без невзгод и огорчений,
Без упреков и сомнений,
Чтоб был полной чашей дом,
Мир и радость жили в нем,
Стол от кушаний ломился,
Смех повсюду доносился,
Веры, милости, чудес
Дай вам Бог.
Христос Воскрес!
Искренние поздравления с Пасхой 2020 друзьям
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Пусть добрая Пасха тебе принесет
Настрой позитивный и много веселья,
Пускай тебя Бог от всех бед бережет,
Желаю Господнего благословения!
Сбываются пусть все мечты и желания,
Пусть в сердце твоем будут мир и уют,
Желаю успехов, добра, процветания
И много счастливых и ярких минут!
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Короткое поздравление с Пасхой
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С Пасхой, с праздником весенним,
И с Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем.
Счастье жизнь наполнит пусть,
Прочь уйдут печаль и грусть,
Все дела пойдут на лад —
Небеса благословят!
Милые поздравления с Пасхой своими словами
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Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие веселые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!
С праздником Воскресенья Христова
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Пришло Святое Воскресенье,
И возвестил нам благовест:
Во имя вечного спасенья
Христос воскрес. Христос Воскрес!
Желаем светлых дней пасхальных,
Ведь это чудо из чудес.
Забудьте про свои печали —
Христос Воистину Воскрес!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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