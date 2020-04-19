Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эффектные картинки с Пасхой 2020: лучшие поздравления, стихи и открытки

Поздравляем со светлым Воскресением Христовым: красивые картинки, добрые пожелания, яркие открытки и радостные стихи

Ольга Козачок
Сегодня, 11:07

Сегодня наступила долгожданная и радостная Пасха 2020 – праздник Воскресенья Христова. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие картинки и открытки, а также красивые, добрые, милые, искренние поздравления с Пасхой 2020. Обязательно отправьте их родным и близким, друзьям и знакомым.

Яркие картинки и открытки с Пасхой 2020
Яркие картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с Пасхой 2020

***

Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.

Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.

Добрые пожелания в праздник Пасхи друзьям

***

Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью, пусть дарует вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

Читайте также:
Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

Радостные поздравления с Пасхой 2020 в стихах

***

С доброй Пасхой поздравляю,
И весь год вам жить желаю
Без невзгод и огорчений,
Без упреков и сомнений,
Чтоб был полной чашей дом,
Мир и радость жили в нем,
Стол от кушаний ломился,
Смех повсюду доносился,
Веры, милости, чудес
Дай вам Бог.
Христос Воскрес!

Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
Картинки и открытки с Пасхой 2020
Фото: bonnycards
1/8

Искренние поздравления с Пасхой 2020 друзьям

***

Пусть добрая Пасха тебе принесет
Настрой позитивный и много веселья,
Пускай тебя Бог от всех бед бережет,
Желаю Господнего благословения!

Сбываются пусть все мечты и желания,
Пусть в сердце твоем будут мир и уют,
Желаю успехов, добра, процветания
И много счастливых и ярких минут!

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

Короткое поздравление с Пасхой

***

С Пасхой, с праздником весенним,
И с Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем.

Счастье жизнь наполнит пусть,
Прочь уйдут печаль и грусть,
Все дела пойдут на лад —
Небеса благословят!

Милые поздравления с Пасхой своими словами

***

Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие веселые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!

Читайте также:
Пасха 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

С праздником Воскресенья Христова

***

Пришло Святое Воскресенье,
И возвестил нам благовест:
Во имя вечного спасенья
Христос воскрес. Христос Воскрес!

Желаем светлых дней пасхальных,
Ведь это чудо из чудес.
Забудьте про свои печали —
Христос Воистину Воскрес!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как украинцы празднуют Пасху: онлайн-богослужения и освящения во время карантина Поздравления с Пасхой: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки Короткие поздравления с Пасхой: красивые пожелания, стихи и смс Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов
праздники Пасха открытки поздравления картинки Пасха 2020
Реклама

Новости партнеров

Врачи назвали три необычных симптома коронавируса
Врачи назвали три необычных симптома коронавируса
Міддлтон розлучилася? Конкурентку Маркл помітили без обручки
Міддлтон розлучилася? Конкурентку Маркл помітили без обручки
60-летний Игорь Николаев располнел и изменился до неузнаваемости
60-летний Игорь Николаев располнел и изменился до неузнаваемости
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 20:56Food

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 19:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 16:32Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 15:15Food

Как приготовить паску в мультиварке: три рецепта выпечки

Вчера, 12:18Fun

Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самую вкусную паску: рецепт от Татьяны Литвиновой

Вчера, 07:26Food

Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

Вчера, 06:05Food

Пасха-2020: как покрасить яйца куркумой

17 апреляFood

Как приготовить спаржу: ТОП-5 рецептов вкусных весенних блюд

17 апреляFun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

17 апреляFun

Страстная суббота-2020: приметы и что нельзя делать 18 апреля

17 апреляТехно

Прощай, Zoom: Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации

16 апреляFun

Страстная пятница – 2020: главные приметы дня

16 апреляFun

Страстная пятница-2020: что нельзя делать в этот день

16 апреляFood

Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики
Алла Пугачева удивила
Алла Пугачева удивила "новым" лицом на фото
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Заворотнюк опубликовала новые фото в своем Instagram
Заворотнюк опубликовала новые фото в своем Instagram
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах