Эффектные картинки с Пасхой 2020: лучшие поздравления, стихи и открытки

Поздравляем со светлым Воскресением Христовым: красивые картинки, добрые пожелания, яркие открытки и радостные стихи

Сегодня наступила долгожданная и радостная Пасха 2020 – праздник Воскресенья Христова. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие картинки и открытки, а также красивые, добрые, милые, искренние поздравления с Пасхой 2020. Обязательно отправьте их родным и близким, друзьям и знакомым.

Яркие картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с Пасхой 2020

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Христос Воскрес! Вас поздравляю.

Пусть будет к вам судьба щедра,

Пусть Пасха двери открывает

Вам в мир надежды и добра.



Желаю счастья и здоровья,

Пускай Господь вам помогает,

А добрый Ангел ваш Хранитель

Всегда в пути сопровождает.

Добрые пожелания в праздник Пасхи друзьям

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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью, пусть дарует вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

Радостные поздравления с Пасхой 2020 в стихах

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С доброй Пасхой поздравляю,

И весь год вам жить желаю

Без невзгод и огорчений,

Без упреков и сомнений,

Чтоб был полной чашей дом,

Мир и радость жили в нем,

Стол от кушаний ломился,

Смех повсюду доносился,

Веры, милости, чудес

Дай вам Бог.

Христос Воскрес!

Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards Картинки и открытки с Пасхой 2020 Фото: bonnycards 1/8

Искренние поздравления с Пасхой 2020 друзьям

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Пусть добрая Пасха тебе принесет

Настрой позитивный и много веселья,

Пускай тебя Бог от всех бед бережет,

Желаю Господнего благословения!



Сбываются пусть все мечты и желания,

Пусть в сердце твоем будут мир и уют,

Желаю успехов, добра, процветания

И много счастливых и ярких минут!

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

Короткое поздравление с Пасхой

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С Пасхой, с праздником весенним,

И с Христовым Воскресеньем!

Пусть придет удача в дом

И поселит радость в нем.



Счастье жизнь наполнит пусть,

Прочь уйдут печаль и грусть,

Все дела пойдут на лад —

Небеса благословят!

Милые поздравления с Пасхой своими словами

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Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие веселые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!

С праздником Воскресенья Христова

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Пришло Святое Воскресенье,

И возвестил нам благовест:

Во имя вечного спасенья

Христос воскрес. Христос Воскрес!



Желаем светлых дней пасхальных,

Ведь это чудо из чудес.

Забудьте про свои печали —

Христос Воистину Воскрес!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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