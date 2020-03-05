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Эффектные поздравления с днем ангела: картинки, пожелания и открытки

Самые лучшие поздравления в день ангела с открытками и картинками отправляйте всем именинникам

Ольга Козачок
Сегодня, 22:18

Приятные и незабываемые поздравления с днем ангела мы можем отправлять именинникам и сами принимать несколько раз в год. Многие люди кроме дня рождения отмечает еще и свой день ангела. Это памятный день того святого, в честь которого они названы. Именины, в отличие от дня рождения, могут быть у каждого человека не единожды в году.

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Благодаря этому можно устраивать себе маленькие праздники. Наш ангел хранитель бережет нас в течение всей жизни, вразумляет на добрые дела, уводит от неправильных поступков, дает силу и веру. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас красивые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела.

Открытки и поздравления с днем ангела
Открытки и поздравления с днем ангела
Фото: Pexels

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Добрые поздравления с днем ангела в стихах

***

Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.

Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски!

С днем ангела: открытки и пожелания
С днем ангела: открытки и пожелания
Фото: bonnycards

Поздравления с днем ангела своими словами

***

Дорогой мой именинник, поздравляю с днем ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь! Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей!

Красивые картинки и поздравления в день ангела
Красивые картинки и поздравления в день ангела
Фото: bonnycards

Душевное пожелание в день ангела в стихах

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Добрые открытки и стихи с днем ангела
Добрые открытки и стихи с днем ангела
Фото: bonnycards

С днем ангела – лучшие поздравления

***

Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих побед.

Пусть ангел в дом приходит часто,
Пусть будет мир и лад в семье.
Тебя от сердца поздравляю,
Желаю лучшего тебе.

Душевная картинка с именинами
Душевная картинка с именинами
Фото: bonnycards

С днем ангела: добрые пожелания

***

В день ангела твой замечательный
Я хочу от души пожелать
Ярких дней и дел увлекательных,
И людей только добрых встречать.

Чтобы свежий попутный ветер
Наполнял судьбы паруса,
Горизонт был всегда чист и светел,
Солнца диск сиял в небесах!

День ангела: открытки и стихи
День ангела: открытки и стихи
Фото: bonnycards

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине.

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