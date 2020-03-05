Эффектные поздравления с днем ангела: картинки, пожелания и открытки
Самые лучшие поздравления в день ангела с открытками и картинками отправляйте всем именинникам
Приятные и незабываемые поздравления с днем ангела мы можем отправлять именинникам и сами принимать несколько раз в год. Многие люди кроме дня рождения отмечает еще и свой день ангела. Это памятный день того святого, в честь которого они названы. Именины, в отличие от дня рождения, могут быть у каждого человека не единожды в году.
Благодаря этому можно устраивать себе маленькие праздники. Наш ангел хранитель бережет нас в течение всей жизни, вразумляет на добрые дела, уводит от неправильных поступков, дает силу и веру. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас красивые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела.
Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:
Добрые поздравления с днем ангела в стихах
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Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.
Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски!
Поздравления с днем ангела своими словами
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Дорогой мой именинник, поздравляю с днем ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь! Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей!
Душевное пожелание в день ангела в стихах
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Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С днем ангела – лучшие поздравления
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Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих побед.
Пусть ангел в дом приходит часто,
Пусть будет мир и лад в семье.
Тебя от сердца поздравляю,
Желаю лучшего тебе.
С днем ангела: добрые пожелания
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В день ангела твой замечательный
Я хочу от души пожелать
Ярких дней и дел увлекательных,
И людей только добрых встречать.
Чтобы свежий попутный ветер
Наполнял судьбы паруса,
Горизонт был всегда чист и светел,
Солнца диск сиял в небесах!
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