Эффектные поздравления с днем ангела: картинки, пожелания и открытки

Самые лучшие поздравления в день ангела с открытками и картинками отправляйте всем именинникам

Приятные и незабываемые поздравления с днем ангела мы можем отправлять именинникам и сами принимать несколько раз в год. Многие люди кроме дня рождения отмечает еще и свой день ангела. Это памятный день того святого, в честь которого они названы. Именины, в отличие от дня рождения, могут быть у каждого человека не единожды в году.

Благодаря этому можно устраивать себе маленькие праздники. Наш ангел хранитель бережет нас в течение всей жизни, вразумляет на добрые дела, уводит от неправильных поступков, дает силу и веру. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас красивые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела.

Открытки и поздравления с днем ангела Фото: Pexels

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Добрые поздравления с днем ангела в стихах

***

Пусть будет много-много счастья,

Друзья поддержат пусть всегда,

Чтоб никогда не огорчаться,

Не знать печали никогда.



Чтобы душа почаще пела,

В глазах сияли огоньки,

А сердце ввысь всегда летело,

Не зная горя и тоски!

С днем ангела: открытки и пожелания Фото: bonnycards

Поздравления с днем ангела своими словами

***

Дорогой мой именинник, поздравляю с днем ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь! Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей!

Красивые картинки и поздравления в день ангела Фото: bonnycards

Душевное пожелание в день ангела в стихах

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.



Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Добрые открытки и стихи с днем ангела Фото: bonnycards

С днем ангела – лучшие поздравления

***

Желаю радостных мгновений,

Веселых и удачных лет,

Чудесных грез и сновидений,

Во всех делах твоих побед.



Пусть ангел в дом приходит часто,

Пусть будет мир и лад в семье.

Тебя от сердца поздравляю,

Желаю лучшего тебе.

Душевная картинка с именинами Фото: bonnycards

С днем ангела: добрые пожелания

***

В день ангела твой замечательный

Я хочу от души пожелать

Ярких дней и дел увлекательных,

И людей только добрых встречать.



Чтобы свежий попутный ветер

Наполнял судьбы паруса,

Горизонт был всегда чист и светел,

Солнца диск сиял в небесах!

День ангела: открытки и стихи Фото: bonnycards

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