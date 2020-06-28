Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

Поздравляем с Днем Конституции Украины-2020: наилучшие пожелания, открытки и картинки

Сегодня, 28 июня, наступил государственный праздник – День Конституции Украины. Это значимая для всех украинцев дата, когда был принят главный закон нашей страны. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные, нарядные, яркие открытки, поздравления, картинки и стихи с Днем Конституции Украины, которые вы можете отправить всем друзьям и близким людям в праздник.

День Конституции Украины: картинки и поздравления Фото: Depositphotos

С Днем Конституции Украины: короткие поздравления в стихах

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С Днем Конституции страны!

Нам все проблемы не страшны.

Желаем мира и здоровья,

Не унывать и не страдать,

Сердца пусть полнятся любовью,

Так будем жить и процветать!

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Поздравления с Днем Конституции для друзей и коллег своими словами

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.

День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи Фото: Сегодня, Pixabay День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи Фото: Сегодня, Pixabay День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи Фото: Сегодня, Pixabay День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи Фото: Сегодня, Pixabay День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи Фото: Сегодня, Pixabay 1/5

День Конституции Украины: душевные стихи в праздник

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Оставь проблемы и заботы,

Для огорчений нет причины –

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.



Сегодня весь народ ликует

И празднует, и веселится,

Закон сегодня торжествует,

Кругом улыбчивые лица.



Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою,

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

Наилучшие пожелания в День Конституции Украины-2020 в прозе

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Поздравляю с важным государственным праздником – Днем Конституции Украины! Желаю мира и процветания твоей родной стране, в которой ты всегда будешь чувствовать себя уверенным, востребованным, полноправным, творческим и счастливым человеком!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

С Днем Конституции Украины: торжественные поздравления с государственным праздником

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Конституция хранит права и свободу своих граждан, суверенность и целостность границ нашей державы – Украины. Пусть во всех уголках нашей родной страны царит мир, спокойствие и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и радостной жизни каждого украинца!

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