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Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

Сегодня, 04:00

Поздравляем с Днем Конституции Украины-2020: наилучшие пожелания, открытки и картинки

Сегодня, 28 июня, наступил государственный праздник – День Конституции Украины. Это значимая для всех украинцев дата, когда был принят главный закон нашей страны. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные, нарядные, яркие открытки, поздравления, картинки и стихи с Днем Конституции Украины, которые вы можете отправить всем друзьям и близким людям в праздник.

День Конституции Украины: картинки и поздравления
День Конституции Украины: картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

С Днем Конституции Украины: короткие поздравления в стихах

***

С Днем Конституции страны!
Нам все проблемы не страшны.
Желаем мира и здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца пусть полнятся любовью,
Так будем жить и процветать!

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Поздравления с Днем Конституции для друзей и коллег своими словами

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.

День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи
Фото: Сегодня, Pixabay
День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи
Фото: Сегодня, Pixabay
День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи
Фото: Сегодня, Pixabay
День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи
Фото: Сегодня, Pixabay
День Конституции Украины: красивые открытки, поздравления, картинки и стихи
Фото: Сегодня, Pixabay
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День Конституции Украины: душевные стихи в праздник

***

Оставь проблемы и заботы,
Для огорчений нет причины –
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует
И празднует, и веселится,
Закон сегодня торжествует,
Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою,
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.

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День Конституции Украины: поздравления в прозе, картинках и стихах

Наилучшие пожелания в День Конституции Украины-2020 в прозе

***

Поздравляю с важным государственным праздником – Днем Конституции Украины! Желаю мира и процветания твоей родной стране, в которой ты всегда будешь чувствовать себя уверенным, востребованным, полноправным, творческим и счастливым человеком!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

С Днем Конституции Украины: торжественные поздравления с государственным праздником

***

Конституция хранит права и свободу своих граждан, суверенность и целостность границ нашей державы – Украины. Пусть во всех уголках нашей родной страны царит мир, спокойствие и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и радостной жизни каждого украинца!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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