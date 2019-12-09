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Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Узнайте свой денежный гороскоп на 20209 год: кто из знаков зодиака разбогатеет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Финансовый гороскоп на 2020 год Крысы
Финансовый гороскоп на 2020 год Крысы
Фото: Depositphotos

Кому повезет в деньгах в наступающем Новом году Белой Крысы? Кто из зодиакальных знаков станет богаче, а кому предстоит пережить не лучшие времена с долговыми ямами и финансовыми проблемами, чтобы свести концы с концами? Узнайте в денежном гороскопе на 2020 год.

Белая Металлическая Крыса подготовила немало сюрпризов для каждого знака зодиака в наступающем 2020 году. Деньги, экономия, расчеты, накопления и богатство – это чуть ли не главная сфера ее влияния. Недаром символ года считают мудрой, расчетливой и бережливой, вплоть до скупости. Но Крыса умеет быть щедрой, если вы не станете бездумно транжирить и сорить деньгами. Итак, каким будет 2020 год в сфере финансов для всех знаков зодиака? Читайте в нашем прогнозе.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Овен

Овны как будто улавливают настроение символа года, и ваш усердный труд будет щедро вознагражден. В 2020 году возможны лишь недолговременные перебои с денежными поступлениями. Вы будете расходовать свои финансовые средства экономно и с умом. Так что сможете себе позволить действительно ценные приобретения, которые прослужат долго.

Финансовый гороскоп на 2020 год Белой Крысы
Финансовый гороскоп на 2020 год Белой Крысы
Фото: Depositphotos

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Телец

Ваши труды по планированию и финансированию собственных проектов не пройдут даром – вскоре вы начнете получать стабильные дивиденды с вложенных средств. Займитесь долгосрочным вложением, и тогда вы останетесь в выигрыше – уж Крыса позаботится об этом. Не скупитесь на приятные подарки близким людям и чаще проявляйте щедрость души.

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Близнецы

Разносторонних и неутомимых Близнецов Крыса всячески будет поддерживать в финансовом плане. В 2020 году на вас посыплются интересные предложения с приличными гонорарами, так у вас будет богатый выбор наиболее понравившиеся варианты. А полученные средства потратьте с умом и удовольствием – вы ведь и сами знаете, что бы вам больше всего хотелось.

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Рак

У Раков в 2020 году открывается заманчивая возможность финансового взлета. Дела в бизнесе идут отлично, и это вскоре напрямую отразится на ваших банковских счетах. Часть прибыли звезды рекомендуют потратить на самообразование. Также не забывайте о подарках близким людям – так вы сможете хоть частично компенсировать свою вечную занятость.

Денежный гороскоп на 2020 год
Денежный гороскоп на 2020 год
Фото: Depositphotos

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Лев

В денежном аспекте Львов ждет бурный и моментами напряженный год. В один месяц вы будете шиковать, в другой – срочно искать дополнительные источники финансов. Крыса как будто специально задает вам непростые задачи и смотрит, как вы с ними справитесь и насколько вы независимы. Но в целом, Львы в 2020 году окажутся на достойной финансовой высоте.

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  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Дева

Крыса в 2020 году не обидит деньгами Дев и подбросит приятные бонусы. Вы будете чувствовать себя стабильно и надежно. У вас возможно повышение зарплаты, но за это вам придется всерьез поработать, ведь деньги не достаются даром. Но зато вы не будете испытывать никаких финансовых затруднений. К тому же Девам не привыкать с умом планировать свой бюджет.

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Весы

В 2020 году для Весов окажется особенно выгодной и денежной совершенно новая для них сфера деятельности. Но имейте в виду, что Крыса будет благосклонна и щедра по отношению к тем представителям знака, кто стремится хорошо зарабатывать и при этом не ленится и не отлынивает от своих непосредственных обязанностей, а работает, как минимум, за двоих.

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Скорпион

В 2020 году Скорпионов будет привлекать возможность подозрительно легкого заработка. Тем более что ваши запросы часто будут превышать финансовые вливания в бюджет, и он потребует скорейшего пополнения. Но не забывайте, где обычно бывает бесплатный сыр. Ведь потом придется дорого расплачиваться за легкие деньги. Прислушивайтесь к голосу здравого смысла.

Финансовый гороскоп на 2020 год
Финансовый гороскоп на 2020 год
Фото: Depositphotos

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрельцов в 2020 году подстерегают финансовые дыры. При ваших неплохих заработках все время будут возникать непредвиденные ситуации, требующие денег. И неважно, ваша семья терпит бедствие или близкие вам люди просят о помощи – вы поспешите поддержать материально. Не стоит хвататься за сомнительные предложения – лучше пересмотрите свой бюджет.

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Козерог

Если вы стремитесь хорошо зарабатывать и безбедно жить в 2020 году, то вам необходимо учиться усердно работать не только физически, но и мозгами. Ваше обаяние способно преподнести много выгодных предложений, так что Козерогам стоит задуматься, как умело распорядиться этими бонусами. Полученные деньги лучше вложить в развитие собственного бизнеса.

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  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Водолей

В сфере финансов у Водолеев в 2020 году все стабильно – всем на зависть, а вам на радость. Не стоит ничего менять, потому что, сдвинув какой-то кирпичик в своем финансовом здании, вы рискуете привести всю постройку в шаткое состояние. А так все фундаментально, непоколебимо, надежно и работает, как положено. Ваши счета в полном порядке и регулярно пополняются.

  • Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: Рыбы

Новшества грядущего 2020 года коснутся и финансовой сферы у представителей знака Рыбы. Кто хорошо работает, тот и прилично получает за свой труд, а Крыса проследит, чтобы так и было. К вам придет долгожданное обогащение, так что о деньгах вы сможете даже не думать. Обязательно выделите из своего бюджета приличную сумму на шикарный отдых и развлечения.

Ранее мы публиковали гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака.

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