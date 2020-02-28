Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой денежный гороскоп на март 2020 года: кому из знаков зодиака придется экономить, а кто сумеет разбогатеть

Кому больше всего повезет в финансовой сфере в начале весны? Кто из зодиакальных знаков разбогатеет, а кому, наоборот, придется потуже затянуть пояса и даже влезть в долги? Узнайте в финансовом гороскопе на март 2020 год.

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Кто из знаков зодиака разбогатеет Фото: Pexels

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

Март 2020 – благоприятный период для обмена квартиры, аренды, покупки жилья и других маклерских сделок. Можно и нужно вкладывать деньги в недвижимость – это и будет основной источник вашего дохода в этом месяце.

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

В марте 2020 Тельцы будут решать проблемы наследства и чужих денег. Возможен хаос в расходах энергии, средств и ресурсов – вы не будете знать, куда это все применить, за что взяться. А это порождает необдуманные траты и потери.

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецов будет переполнять уверенность в завтрашнем дне. В марте 2020 вероятны крупные приобретения недвижимости. Большинство ваших капиталовложений будут успешными и в будущем принесут солидные плоды.

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Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

С начала месяца представителей знака Рак ожидают какие-то расходы и даже потери, связанные с чужими деньгами. Будьте предельно внимательны и осторожны, не доверяйте подозрительным предложениям легкого заработка.

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

В марте 2020 Львы могут получить наследство в виде чужого имущества. Эта ситуация принесет немало хлопот в виде оформлений и уточнений различных юридических вопросов. Звезды не советуют одалживать кому-то свои деньги.

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Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

В целом март 2020 для Дев обещает быть достаточно хлопотным – денежный поток идет в вашу сторону, но воспользоваться им будет проблематично. Так что в общих масштабах прибыли вы выйдете практически на ноль.

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

В марте 2020 звезды не предрекают Весам новых источников для заработка. Здесь главное – удержать то, что уже у вас есть и черпать энергию и вдохновение из благ нематериальных. Попытки улучшить ситуацию ни к чему не приведут.

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Март 2020 для Скорпионов будет умеренным в финансовом аспекте. Ни в коем случае не разжигайте в себе чувство жадности и не выводите на передний план материальные интересы. Тем более что вы умеете правильно тратить деньги.

Финансовый гороскоп Фото: Pexels

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрельцам грех жаловаться на отсутствие денег в марте 2020. У вас появится возможность дополнительного дохода. Эта перспектива, прежде всего, будет напрямую связана с вашими близкими или родственниками.

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

У Козерогов соотношение расходов и доходов в марте 2020 можно назвать идеальным: вы зарабатываете на свои потребности, которые совпадают с вашими желаниями. Так что вы даже можете повысить планку своих желаний.

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Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Благодаря реалистичному взгляду на вещи и уверенности в своих силах, и Водолеям удастся неплохо заработать в этом месяце. Вот только вас может подвести неумение обращаться с деньгами и чрезмерное желание транжирить.

Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

В марте 2020 Рыбы проявят легкость в тратах и покупках, особенно предметов искусства или вещей для творческих занятий. А в конце месяца вас ждет неожиданное пополнение бюджета, связанное с дальними родственниками.

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