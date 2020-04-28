Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой денежный гороскоп на май 2020 года: кто из знаков зодиака станет богатым, а кто погрязнет в долгах

Кому больше всего повезет с деньгами в конце весны? Кто из зодиакальных знаков станет богаче, а кому, наоборот, придется включить режим экономии, чтобы благополучно дотянуть до конца месяца? Узнайте в финансовом гороскопе на май 2020 года.

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Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

Овнам следует быть готовыми к тому, что в мае-2020 их будут поджидать материальные неприятности. Вы неумело распоряжаетесь своими деньгами, к примеру, рискуете вложить их в сомнительные проекты, дать в долг ненадежным людям или приобрести фальшивую вещь.

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Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

В мае-2020 Тельцов не подведет развитая интуиция, особенно в финансовых делах. Вы почти явственно ощутите связь с материальным миром. Это хороший период для правильного понимания роли денег в жизни и в вашем будущем процветании.

Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

У Близнецов в мае-2020 неожиданно проявится страстное стремление к деньгам, приобретению, экономии и накопительству. Также в вас проснется дух коллекционирования. Однако постепенно эта страсть сменится банальными финансовыми хлопотами.

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Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

Май-2020 принесет с собой Ракам материальные проблемы и обманы. Вам следует быть осторожнее в финансовых отношениях с людьми. Однако обратная сторона медали – это чрезмерная экономия, из-за которой вам, как скупому, придется платить дважды.

Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

В целом май-2020 будет неплохим месяцем у Львов. Вы заметите в себе некую напряженность в вопросах добывания денег, но это нормальные трудовые будни. А вот серьезные потери или расходы месяца могут быть связаны с развлечениями или азартными играми.

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Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Девы способны демонстрировать миру сильные материальные интересы, а также недюжинное умение зарабатывать деньги. Вы даже сможете влиять на людей, пользоваться способностью манипулировать ими в своих интересах и умением подпитываться за их счет.

Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

В мае-2020 не предвидится ничего экстраординарного в финансовой сфере – она стабильна. Не стоит рассчитывать, что в этом месяце вы сможете значительно поправить свое финансовое положение. Весам лучше заняться подведением итогов и построением планов на будущее.

Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

На первых порах доходы и расходы в мае-2020 будут приблизительно равны. Однако вам придется изрядно попотеть, чтобы к концу месяца выйти на приемлемый для вас уровень жизни. Иначе вы рискуете, что ваше финансовое положение пошатнется.

Финансовый гороскоп Фото: Pexels

Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Уже с самого начала месяца Стрельцам нужно заботиться о своем будущем финансовом резерве. Проанализируйте поступающие предложения, выберите оптимальный для себя вариант и начните медленно и уверенно приобретать стабильность.

Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

У Козерогов намечается достаточно удачный месяц в финансовой сфере. У окружающих возникнет ощущение, что вы практически ни на что не тратите денег, зато прибыль сама идет к вам в руки. Поостерегитесь – такое положение вещей заманчиво для грабителей.

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Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Серьезные неприятности в финансовой сфере в мае-2020 обойдут Водолеев стороной. В мае и прибыль, и приобретения, и расходы будут стабильными и ровными. Рабочая рутина и возможные мелкие потери не пошатнут ваш семейный бюджет.

Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

У представителей знака Рыб в мае-2020 продолжится тенденция предыдущего месяца. Но имейте в виду, что желание шиковать и тратить деньги должно быть подкреплено умением и постоянностью их зарабатывания, иначе вы вылетите в трубу и погрязнете в долгах.

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