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Гадания на Ивана Купала: самые точные предсказания волшебной ночи

Сегодня, 20:45

Погадайте в купальскую ночь и узнайте свое будущее: интересные и популярные виды гаданий

Уже сегодня ночью, с 6 на 7 июля, наступит волшебная Купальская ночь. Издавна этот народный праздник считался временем предсказаний, ворожбы и девичьих гаданий на суженого, желания, счастливую долю и будущее. Как правильно проводить ритуалы на Ивана Купала, какие интересные и правдивые гадания наших прабабушек дошли до наших дней, вам расскажет Сегодня.Lifestyle.

Лучшие гадания на Ивана Купала
Лучшие гадания на Ивана Купала
Фото: Depositphotos

Гадание на Ивана Купала по теням

В ночь на Ивана Купала нужно взять лист бумаги и смять его руками в не очень тугой комок, чтобы он принял причудливую форму. Положите бумагу на тарелку и подожгите. Осторожно поднесите к стене тарелку со сгоревшей бумагой и внимательно рассмотрите тень. По тем ассоциациям и формам, что вы увидите, можно судить о вашем будущем.

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Гадание по кольцу на Ивана Купала

В Купальскую полночь загадайте о своем суженом, возьмите стакан с водой и опустите в него кольцо, желательно обручальное. Внимательно посмотрите сквозь воду в середину колечка – в нем покажется образ вашего суженого.

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День Ивана Купала: гадание на травинках

Утром на Ивана Купала сорвите две длинные тонкие травинки. Одна из них должна быть чуть короче другой – она символизирует девушку, а длинная – парня, на которого загадали. Эти травинки нужно вставить в щель в заборе рядом друг с другом и наблюдать за ними, когда они будут подсыхать. Если травинки приближаются друг к другу – значит, можно ждать предложения со стороны парня. Если же длинная травинка уходит в другую сторону от короткой, значит мужчина равнодушен к девушке.

Смотрите видео, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Гадание на цветах на Ивана Купала

Утром на Ивана Купала налейте воды в миску и поместите туда два летних цветка без стеблей – они символизируют пару. Если цветочки поплывут в разные стороны, пара распадется. А вот если они сойдутся и будут держаться вместе – влюбленных ждут крепкие и долгие взаимоотношения.

Купальская ночь: гадание на желание

В ночь на Ивана Купала возьмите новый коробок спичек и загадайте желание или вопрос, ответ на который вам нужно узнать. Затем вытаскивайте по одной спички из коробка, приговаривая на каждую "сбудется" – "не сбудется" или "любит" – "не любит". Последняя спичка и будет ответом на ваш вопрос.

Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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