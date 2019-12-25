Гадания на католическое Рождество 2019: как узнать будущее

Лучшие гадания на католическое Рождество: как погадать на судьбу

Лучшие гадания на католическое Рождество: как погадать на судьбу Фото: Pexels

Традиционно святочные гадания проводятся от рождественского сочельника (с вечера 6 января) до Крещения (19 января). Однако в наши дни в Украине многие начинают гадать уже с католического Рождества 25 декабря. Способов таких гаданий достаточно много.

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Наверное, Рождество является тем временем, когда все мы подсознательно чувствуем что-то волшебное, витающее в воздухе, мы поддаемся этому очарованию, заряжаемся магией этого момента.

В данном материале вы сможете ознакомиться с различными народными гаданиями на Рождество, которые из покон веков применялись на нашей земле.

Рождество всегда считалось самым радостным и ожидаемым днем года. В долгие зимние вечера, когда у людей, наконец-то появлялось свободное время, а Рождество начало ассоциировалось с чудом, к которому может прикоснуться любой человек, и зародились рождественские гадания.

Давайте и мы попробуем отвлечься от хмурых будней, и в светлый праздник Рождества окунемся в радостный и загадочный мир, узнаем, как гадали в рождественский вечер наши прабабушки. Гадания на будущее или на исполнение желания — вот далеко не полный список тех предсказаний, которые могут подарить нам рождественские гадания.

Гадания на католическое Рождество

Гадания на католическое Рождество: какая жизнь будет в замужестве

Для этого гадания девушки ходят слушать под окна чужих домов и, внимая характеру разговора, веселого или скучного, предрекают себе такую же жизнь в замужестве. Интересно, что в наше время в городах этот вид рождественского гадания трансформировался соответственно месту действия, и теперь девушки подслушивают не под окнами домов, а под дверями соседских квартир.

Гадания на католическое Рождество: сколько будет детей

С вечера на святки девушка наливает рюмку воды, опускает в нее кольцо и выставляет на мороз. Перед сном приносит рюмку в дом и смотрит: сколько на льду бугорков, столько родится сыновей, а сколько ямочек – столько дочек.

Гадания на католическое Рождество: для исполнения желания

Загадав желание, надо позвать кошку и посмотреть: если она переступила порог комнаты правой лапой – желание не сбудется, если же левой – сбудется в наступающем году.

Гадания на католическое Рождество: на будущее

Для гадания потребуется несколько чашек соответствующих числом количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из гадающих, по очереди, выбирает чашку.

Предсказания на ближайшее будущее следующие: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

Гадания на католическое Рождество: на замужество

Вам потребуются миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, в количестве равному числу гадающих, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.

Девушке, у которой свеча сгорит первой, первой из гадающих выйдет замуж; соответственно та девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого скорлупка со свечой утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.

Правила гадания на католическое Рождество

В комнате, где происходят гадания, должно быть максимально тихо. Малейшие звуки представляют серьезную проблему, заставляя сильнее фокусироваться на вопросах.

В течение всего сеанса гадания не рекомендуется скрещивать руки и ноги.

Ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать на католическое Рождество.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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