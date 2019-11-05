Главный цвет 2020 года: в чем встречать год Металлической Крысы

В чем встречать Новый год 2020: счастливые цвета года Белой Крысы

Главный цвет 2020 года Фото: Depositphotos

В каком цвете нужно встречать Новый год 2020 – год Металлической Крысы? С приближением новогодних праздников все более актуальными становятся вопросы: какой главный цвет года, в чем встречать Новый год 2020, какие цвета и оттенки должны преобладать в нарядах, сервировке стола и оформлении праздника, чтобы угодить символу года. Обо всем узнайте в нашей статье.

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В чем встречать Новый год 2020

Итак, какие цвета на Новый год 2020, по мнению астрологии, наиболее актуальны и предпочтительны? Ведь от выбранного цвета во многом зависит расположение символа наступающего года, его поддержка в течение всех 12 месяцев, благополучие и процветание.

Крыса, согласно восточному гороскопу, знак мудрый, проницательный, неприхотливый и умеющий приспосабливаться к любым условиям. А потому строгих требований к выбору наряда для встречи нового 2020 года Крыса предъявлять не будет. Главное, постарайтесь, чтобы ваш наряд был новым – ведь Крыса начинает новый 12-летний цикл, а значит, обновления коснутся многих сфер, в том числе и нарядов. А еще ваш новогодний образ должен быть легким, практичным и неординарным.

В чем встречать Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Модницы и красавицы, которые стремятся блеснуть прекрасными и стильными нарядами в новогоднюю ночь, конечно же, отдадут предпочтение белому цвету, поскольку именно он – цвет наступающего символа года. Белые костюмы и платья всегда выглядят роскошно и безупречно, этот цвет таит в себе нежность, легкость и в то же время торжественность, силу и воодушевление.

Но если чистый, девственный и белоснежный вам покажется скучным для встречи 2020 года, можете смело выбирать и наряды других цветов стихии Металл, а также комбинировать их с базовым белым. И не забудьте об обязательных металлических аксессуарах и драгоценных серебряных и золотых украшениях.

Наиболее подходящие цвета Нового года 2020 – года Белой Металлической Крысы:

все металлические оттенки, в том числе серебристый и золотистый;

светлые, спокойные, нейтральные, пастельные тона, молочный, кофейный, слоновая кость;

различные оттенки серого – от светлого до темного и черного;

также возможны сочетания белого со спокойным зеленым, голубым, синим, которые подчеркнут чистоту базового цвета.

Сервировка и декор на Новый год Белой Металлической Крысы 2020

Какой цвет 2020 года Фото: Depositphotos

Аналогичное сочетание цветов выбирайте для оформления комнаты и дома в новогоднюю ночь. Для сервировки стола также отлично подойдет сочетание белого с зеленым или синим, золотистым или серебром, бежевым или перламутром.

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