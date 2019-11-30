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Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака: чем порадует первый день зимы

Астрологический прогноз на 1 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 1 декабря 2019 года, говорит, что Ракам придется включить режим экономии, а Козерогам предстоит заняться решением назревших вопросов. Читайте гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Старайтесь не уезжать далеко от дома без особой надобности. Любимый человек готовит вам сюрприз.

Телец

Этот день подходит для получения новых знаний и впечатлений. Записывайте интересные мысли в дневник.

Близнецы

Если возникнут проблемы в этот день, ищите для их решения нестандартный подход, и вы со всем справитесь.

Рак

В этот день вам придется включить режим экономии. Не стоит доверять обещаниям незнакомых людей.

Лев

Приобщайте к решению семейных вопросов свою половинку, не берите всю ответственность исключительно на себя.

Дева

В этот день не вмешивайтесь в чужие проблемы, особенно если вас об этом не просят. Прислушивайтесь к интуиции.

Весы

Не обращайте внимания на критику в свой адрес, вы же сами знаете, где были неправы и допускали ошибки.

Скорпион

Этот день отлично подходит для смены имиджа. Все манипуляции будут удачными, и вы себе понравитесь.

Стрелец

Будьте готовы к сюрпризам, особенно в личной жизни. Ваш партнер стремится к обновлениям и ждет от вас того же.

Козерог

Подходящий период для решения тех вопросов, которые вы ранее постоянно откладывали до лучших времен.

Водолей

Ваши планы поменяются по независящим от вас причинам. Так что можете не торопиться выполнять обещания.

Рыбы

Чтобы избежать разногласия в семье, побудьте наедине с собой и проанализируйте свои и чужие недостатки.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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