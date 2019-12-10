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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака: позитивный бесконфликтный день

Астрологический прогноз на 11 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 11 декабря 2019 года, говорит, что Тельцов попросят о помощи, а Скорпионы будут довольны проделанной работой. Читайте гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Постарайтесь подстроиться под ритм дня, иначе вы рискуете получить разочарование и конфликт с коллегами.

Телец

Это день воплощения задуманных планов. Если вы придете на помощь людям, они это оценят и отблагодарят.

Близнецы

Приятный бесконфликтный день, когда вы легко сможете найти общий язык с окружающими людьми.

Рак

Вам пригодятся силы для новых начинаний в этот день. Вашему трудовому энтузиазму позавидуют коллеги.

Лев

Вам предстоит нелегкая борьба за место под солнцем с конкурентами. Старайтесь верить в свои силы.

Дева

Не бойтесь проблем этого дня – вы сможете с ними справиться. Вам поможет давний проверенный друг.

Весы

День переосмысления ваших жизненных приоритетов. Избегайте толпы, чтобы не подхватить инфекцию.

Скорпион

Совместная работа с коллективом позволит быстрее закончить поставленные задачи, и вы останетесь довольны.

Стрелец

В этот день возможны взлеты и падения. Не стоит слишком радоваться прибыли, т.к. она пойдет на погашение долгов.

Козерог

Вам стоит поберечь нервы и не ввязываться в сомнительные предприятия. Цените то, что имеете, и не завидуйте другим.

Водолей

В вашем трудовом коллективе назревает скандал, в котором вам лучше не участвовать, а переждать в стороне.

Рыбы

Позитивный день принесет вам чувство умиротворения и спокойствия, несмотря на аврал на работе.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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