Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака: чем опасна пятница 13

Астрологический прогноз на пятницу 13 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, пятницу 13 марта 2020 года, говорит, что Тельцам на помощь придут друзья, а Скорпионы готовы пойти на обман. Читайте гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также: Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Проблема выбора считается одной из главных человеческих проблем. В этот день вы подтвердите этот тезис.

Телец

Друзья вам не откажут, если вы обратитесь к ним за помощью. Но не забывайте, что долг платежом красен.

Близнецы

У вас не получится одержать верх в горячем споре с вашим оппонентом, но зато вам повезет в любовных делах.

Гороскоп на завтра Фото: Depositphotos

Рак

Этот день дает вам выбор: идти по проторенной дороге и получить скромный гонорар или рискнуть и выиграть джекпот.

Лев

Старайтесь контролировать свои эмоции, иначе от вас отступятся даже проверенные партнеры и старые друзья.

Дева

Неприятный день, когда все валится из рук, на первый план выходят страхи, энтузиазм на нуле и ничего не хочется делать.

Весы

Не бойтесь быстро реагировать и принимать ответственные решения, если от вас того требуют обстоятельства.

Скорпион

Борьба за справедливость не принесет желаемых результатов. Хотите чего-то достичь – лучше включите хитрость.

Стрелец

Вам придется на ходу менять свои планы, потому что все пройдет не так, как хотелось. Но эти неприятности временные.

Козерог

В этот день не стоит вступать в утомительные дискуссии, потому что разговоры бесперспективны и могут завести в тупик.

Водолей

Удачный день, когда вы получите благосклонность начальства и доверительное отношение деловых партнеров.

Рыбы

Случайности не случайны. То, что вам кажется импровизацией, на деле может быть давно спланированной акцией.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться