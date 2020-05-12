Гороскоп на 13 мая: кому из знаков зодиака придется проявить силу воли

Астрологический прогноз на 13 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 13 мая 2020 года, говорит, что Весы не достигнут конструктива, а Водолеи могут рассчитывать на бонусы. Читайте гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Овен

Этот день подходит для деловых переговоров и заключения долгосрочных договоров – они окажутся перспективными и прибыльными.

Телец

От партнеров поступит неожиданное, но выгодное предложение – звезды советуют не спешить отказываться, а рассмотреть его.

Близнецы

В этот день не стоит идти на поводу у собственных желаний. Даже если вам сложно, проявите характер и силу воли.

Рак

В этот день вас ждут новые интересные знакомства. Ваша способность убеждать поможет добиться желаемого результата.

Лев

Звезды рекомендуют вам уменьшить собственные аппетиты. Не стоит посягать на то, что вам не принадлежит по закону.

Дева

Этот день придется посвятить разбору недочетов в работе ваших подчиненных и решению финансовых вопросов.

Весы

Лучше перенести на другой день все важные переговоры, потому что достичь конструктива у вас не получится.

Скорпион

Готовьтесь к рутинной работе, но при этом постарайтесь найти время для отдыха и порции заслуженного вечернего релакса.

Стрелец

В этот день вам придется отстаивать справедливость, чтобы сохранить свой авторитет перед начальством и коллегами.

Козерог

Этот день подходит для построения долгосрочных планов. Поберегите свой желудок и откажитесь от вредной пищи.

Водолей

Если вы проявите сдержанность, то в виде бонуса вскоре получите отличные результаты. Коллективная работа будет плодотворной.

Рыбы

Чтобы сделать сложную работу, вам придется напрячься и сконцентрировать внимание на незначительных деталях.

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