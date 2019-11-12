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Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Астрологический прогноз на 13 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:11
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 13 ноября 2019 года, говорит, что Львам придется отстаивать свои интересы, а Водолеев ждет выгодное знакомство. Читайте гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Это день признания собственных ошибок. Освободитесь от груза ответственности, и вы сразу же испытаете облегчение.

Телец

Вас ждут деловые переговоры, которые вскоре принесут прибыль. Постарайтесь раздать старые долги и выполнить обещания.

Близнецы

Прислушивайтесь к подсказкам и советам извне – они станут главной помощью в решении ваших проблем.

Рак

У вас откроются новые перспективы во многих сферах. Особенно день подходит для развития личных отношений.

Лев

Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои интересы. Недовольство начальства и коллег – явление временное.

Дева

Подходящий день для новых начинаний. Чтобы решить возникшие проблемы, обратитесь за помощью к другу.

Весы

День будет насыщенным и нескучным: вас ждут встречи, полезные знакомства, новые люди и яркие впечатления.

Скорпион

Будьте готовы к критике в свой адрес. Не принимайте необдуманных решений и не делайте поспешных выводов.

Стрелец

Этот день чреват многочисленными переделками и доработками – и все из-за вашей невнимательности.

Козерог

Не будьте слишком доверчивыми, иначе вас будет легко обмануть. Придется рассчитывать только на свои силы.

Водолей

В этот день важно выглядеть эффектно и привлекательно, чтобы произвести приятное впечатление на партнеров.

Рыбы

Посвятите день далеко идущим планам, пока у вас есть свободное время. Задуманное имеет свойство сбываться.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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