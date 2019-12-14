Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака: уходите от конфликтов и ссор

Астрологический прогноз на 15 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 15 декабря 2019 года, говорит, что у Дев могут измениться планы, а Рыбам поступит ценная информация. Читайте гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен

Не рубите с плеча и не сжигайте мосты. Прежде чем принять важное решение, посоветуйтесь со своей половинкой.

Телец

Постарайтесь сдерживать негативные эмоции, потому что вы рискуете испортить этот выходной всей семье.

Близнецы

Если вы не находите общего языка с окружающими, вам лучше избегать этих людей, хотя бы на какое-то время.

Рак

Можете рассчитывать на приятное денежное поступление: возможно, вам стоит сыграть в лотерею.

Лев

Не хватайтесь одновременно за решение нескольких задач. У вас в распоряжении всего один выходной и две руки.

Дева

Старшие родственники могут подкорректировать ваши планы на вечер. Но не стоит на них обижаться за это.

Весы

В этот день вам лучше не привлекать к себе повышенного внимания окружающих, уйдите в тень и переждите какое-то время.

Скорпион

Вы можете получить критическое замечание в свой адрес, причем незаслуженно. Но доказать свою правоту будет сложно.

Стрелец

Чаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, и он вас не подведет. Правильное решение лежит на поверхности.

Козерог

Это не лучшее время для проявления характера, потому что из-за какой-то ерунды вы рискуете рассориться с родными.

Водолей

Хороший день, чтобы уделить внимание здоровью и заняться физкультурой. И дайте отдых своим мозгам.

Рыбы

Будьте внимательнее, чтобы не потерять из виду что-то ценное или не пропустить важную информацию извне.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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