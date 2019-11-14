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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака: что нельзя делать в этот день

Астрологический прогноз на 15 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 15 ноября 2019 года, говорит, что Овнам противопоказана лень, а Весам желательно избегать конфликтов. Читайте гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Старайтесь не терять даром ни одной минуты. Ваша лень будет вам дорого стоить, так что потерпите до выходных.

Телец

Встреча с деловыми партнерами в этот день может стать решающей и изменить ваши дальнейшие планы.

Близнецы

Хороший день, чтобы заняться анализом и работой над собственными недостатками. К примеру, бросьте курить.

Рак

В этот день лучше не начинать что-то глобальное и продолжительное: переезд, ремонт или стройку.

Лев

Если на вас будут оказать давление коллеги, постарайтесь идти по пути наименьшего сопротивления.

Дева

Вас ждет день компромиссов. Доказывать свою точку зрения не получится, проще смириться с общим мнением.

Весы

День способен внести разногласия в коллектив единомышленников. Старайтесь придерживаться нейтралитета.

Скорпион

Ваши старые финансовые вопросы разрешатся благополучно и в вашу пользу. Поездки будут удачными.

Стрелец

Будьте готовы к тому, что начальство спутает все планы, и уйму времени вам придется заниматься чужими проблемами.

Козерог

Если возникнет проблемная ситуация, включите свое чувство юмора – так вы сможете все решить без потерь.

Водолей

В этот день не стоит слишком шиковать, лучше подумайте о ближайшем будущем и оставьте про запас какую-то сумму.

Рыбы

Уделите время и внимание уходу за своей внешностью. От этого зависит успех в новом коллективе.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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