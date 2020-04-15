Гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака: риск должен быть оправдан

Астрологический прогноз на 16 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 16 апреля 2020 года, говорит, что Девы готовы пойти на риск, а у Рыб возникнут семейные проблемы. Читайте гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Овен

Человек из вашего прошлого может оказать вам существенную помощь в будущем. Не теряйте контакты с ним.

Телец

Держитесь подальше от тех, кто потенциально сильнее вас – вам не хватит аргументов, чтобы доказать свою правоту.

Близнецы

От вашей правдивости зависит благоприятный исход дела. Если вы не готовы выполнять обещание, честно признайте это.

Читайте также: Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Рак

Вам придется отстаивать свои интересы, а для этого можете применять даже запрещенные методы.

Лев

Ничто не происходит просто так, и встречи с людьми не бывают случайными. Видимо, вы понадобились друг другу.

Дева

Если вы хотите рисковать сами, то не втягивайте в эту авантюру близких вам людей, чтобы не подставлять их.

Весы

Ищите креативный и нестандартный подход в решении вопросов, и тогда вам будет обеспечена стопроцентная поддержка.

Скорпион

Чтобы вас не затянула рутина разнообразных проблем, ищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе.

Стрелец

Будьте готовы к непредвиденным финансовым тратам. За все приходится платить – вам решать, насколько оправдана цена.

Козерог

Держите мысли при себе и не выплескивайте на окружающих свой негатив, чтобы он не вернулся к вам по закону бумеранга.

Водолей

У вас есть выбор: точно выполнять все распоряжения начальства, за что получить похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу.

Рыбы

Дела семейные отвлекут вас от вопросов бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует внимания.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться