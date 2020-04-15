Гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака: риск должен быть оправдан
Астрологический прогноз на 16 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 16 апреля 2020 года, говорит, что Девы готовы пойти на риск, а у Рыб возникнут семейные проблемы. Читайте гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Человек из вашего прошлого может оказать вам существенную помощь в будущем. Не теряйте контакты с ним.
Телец
Держитесь подальше от тех, кто потенциально сильнее вас – вам не хватит аргументов, чтобы доказать свою правоту.
Близнецы
От вашей правдивости зависит благоприятный исход дела. Если вы не готовы выполнять обещание, честно признайте это.
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Рак
Вам придется отстаивать свои интересы, а для этого можете применять даже запрещенные методы.
Лев
Ничто не происходит просто так, и встречи с людьми не бывают случайными. Видимо, вы понадобились друг другу.
Дева
Если вы хотите рисковать сами, то не втягивайте в эту авантюру близких вам людей, чтобы не подставлять их.
Весы
Ищите креативный и нестандартный подход в решении вопросов, и тогда вам будет обеспечена стопроцентная поддержка.
Скорпион
Чтобы вас не затянула рутина разнообразных проблем, ищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе.
Стрелец
Будьте готовы к непредвиденным финансовым тратам. За все приходится платить – вам решать, насколько оправдана цена.
Козерог
Держите мысли при себе и не выплескивайте на окружающих свой негатив, чтобы он не вернулся к вам по закону бумеранга.
Водолей
У вас есть выбор: точно выполнять все распоряжения начальства, за что получить похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу.
Рыбы
Дела семейные отвлекут вас от вопросов бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует внимания.
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