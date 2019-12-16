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Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака: вы найдете решение проблемы

Астрологический прогноз на 17 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 17 декабря 2019 года, говорит, что Тельцы могут рассчитывать на помощь, а Скорпионам желательно отдохнуть. Читайте гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если не хотите крупных разборок со своей второй половинкой, найдите время для решения семейных вопросов.

Телец

Не пропустите важную информацию и воспользуйтесь помощью влиятельного человека – он вам не откажет.

Близнецы

Вы проявите благоразумие, если сумеете перепоручить своим коллегам общение с конфликтными клиентами.

Рак

День подходит для публичных выступлений. Вы сможете быть убедительными, что поможет привлечь инвесторов.

Лев

Постарайтесь взвешенно и разумно подходить к принятию важных решений. Займитесь оздоровлением организма.

Дева

Не разменивайтесь по мелочам. Направьте свои силы на решение серьезной задачи, от которой зависит будущее.

Весы

Проблемы бытового характера лучше поручите своему спутнику жизни, не отвлекаясь от рабочих обязанностей.

Скорпион

Старайтесь избегать физического труда, потому что переутомление негативно скажется на вашем самочувствии.

Стрелец

Если вы получите неоднозначное предложение о сотрудничестве, постарайтесь исключить подвох.

Козерог

Ваши старшие родственники потребуют вашего внимания и времени. Придется подвинуть собственные планы.

Водолей

Будьте готовы к серьезным финансовым тратам. Покупая дорогую вещь, обратите внимание на ее качество.

Рыбы

Не стоит рисковать: в погоне за быстрыми деньгами вы можете упустить доверительные отношения.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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