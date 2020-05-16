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Гороскоп на 17 мая: у кого из знаков зодиака изменятся планы

Астрологический прогноз на 17 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 17 мая 2020 года, говорит, что Девам в трудной ситуации поможет чувство юмора, а Рыбы займутся домашними делами. Читайте гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Вы закопались в несуществующих проблемах, которые придумали сами. Постарайтесь переключиться на что-то приятное.

Телец

День подходит для дружеского общения. Вполне возможно, что новое знакомство перерастет в серьезные отношения.

Близнецы

Несмотря на выходной, займитесь самообразованием и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем.

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Рак

Больше доверяйте своему внутреннему голосу – у вас неплохо развита интуиция. А вот планы на день придется изменить.

Лев

Не стоит идти на открытый конфликт, лучше переждите, пока эмоции улягутся. Поберегите свои нервы.

Дева

Если вы хотите найти общий язык с любимым человеком, то включите свое чувство юмора и проще относитесь к жизни.

Весы

Подходящее время, чтобы отказаться от вредных привычек. Вам будет полезно сосредоточиться на своем внутреннем мире.

Скорпион

Постарайтесь никуда не спешить, а остаться дома и посвятить свой выходной приятным воспоминаниям.

Стрелец

Звезды рекомендуют заняться планированием своей жизни на ближайшее будущее. Приложите усилия, и у вас все получится.

Козерог

Если вы проведете анализ собственных прошлых ошибок, это позволит не допускать подобных промахов в будущем.

Водолей

Не стоит общаться с людьми, которые вас напрягают или раздражают. Вы не сможете сдержать свои эмоции.

Рыбы

Пусть домашние заботы вас не пугают – глаза боятся, а руки делают. Просто возьмите себе кого-нибудь в помощники.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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