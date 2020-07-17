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Гороскоп на 18 июля: кому из знаков зодиака в выходной придется забыть об отдыхе

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 18 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 18 июля 2020 года, говорит, что Раков поглотит ревность, а Козерогов ждут финансовые поступления. Читайте гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Посвятите свободное время общению с незаурядными личностями – вы узнаете много нового и полезного для себя.

Телец

Вам придется заняться решением хозяйственных вопросов. Не позволяйте обстоятельствам взять над вами верх.

Близнецы

Вы устанете от шума и скопления людей, поэтому старайтесь его избегать. Лучше проведите день в уединении.

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Рак

День опасен отношениями, построенными на почве ревности. Вам решать, стоит ли так не доверять партнеру.

Лев

Домашние хлопоты могут немного выбить вас из колеи и отнять силы. Постарайтесь хорошенько выспаться.

Дева

В этот день вам придется уделить много времени для решения проблем старших родственников. Не отказывайте им в помощи.

Весы

Неожиданные проблемы могут решиться намного легче, если вы обратитесь за помощью к своим друзьям.

Скорпион

Проведите свободное время в кругу близких людей, чтобы восстановить энергию после рабочей недели.

Стрелец

Этот день пройдет ярко и будет насыщен приятными впечатлениями. Но без вашего участия дома ничего не решается.

Козерог

Прислушивайтесь к советам извне, они вам могут пригодиться. Можете рассчитывать на неожиданную прибыль.

Водолей

Вам захочется провести свой выходной в праздной лени. В домашних делах не стоит надеяться на чужую помощь.

Рыбы

День подходит для борьбы с вредными привычками. А вот посторонние советы лучше не брать во внимание.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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