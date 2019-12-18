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Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака: день приятных неожиданностей

Астрологический прогноз на 19 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 19 декабря 2019 года, говорит, что Ракам полезно погрузиться в любимое занятие, а Козерогам не стоит экономить на подарках. Читайте гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

День хорош для интересных путешествий, но вам желательно быть пассажиром, а не сидеть за рулем авто.

Телец

Если вы давно хотели встретиться с человеком из своего прошлого – то это как раз подходящий день и повод.

Близнецы

Несмотря на то, что этот день наполнен магией, поменьше верьте тому, что вам говорят окружающие.

Рак

Звезды советуют вам ненадолго отвлечься от работы и текущих дел, чтобы заняться своим творческим развитием.

Лев

В этот день желательно ограничить употребление вредной еды. А плохое настроение проще побороть в компании друзей.

Дева

Этот день подходит для обновления как снаружи, так и внутри себя. Это касается работы, внешности и отношений.

Весы

Вас ждет сюрприз. Это может быть подарок под подушкой от святого Николая или что-то более существенное и материальное.

Скорпион

Не стоит игнорировать потребности вашего спутника жизни. Вообще проявите к любимому человеку больше внимания.

Стрелец

Решение хозяйственных вопросов увенчается успешно, и вы останетесь довольны результатами своей работы.

Козерог

Не скупитесь на подарки и приятные сюрпризы близким людям. Вот увидите: дарить так же приятно, как и получать.

Водолей

Не тратьте свои силы на советы, особенно если вас об этом не просят. Лучше проявите свою щедрость там, где она нужнее.

Рыбы

Сегодня желательно побаловать свою семью чем-нибудь экзотическим и вкусненьким. Можете не экономить, а отправиться в ресторан.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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