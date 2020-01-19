Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака: вам не уйти от решения проблемы

Астрологический прогноз на 20 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 20 января 2020 года, говорит, что Львам лучше быть подальше от начальства, а Водолеи настроены рисковать. Читайте гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не бойтесь просить о помощи, если чувствуете неуверенность в своих силах, чтобы избежать печальных последствий.

Телец

День подходит для решения юридических вопросов. Перед вами откроются многие направления действий.

Близнецы

Если вы чувствуете пробел в каких-то специфических знаниях, устраните его, но не уходите от проблемы.

Рак

Чтобы завоевать признание в незнакомом коллективе, вам придется блеснуть своим красноречием и эрудицией.

Лев

Держитесь подальше от начальства – так вы будете более полезны для решения деловых вопросов, чем при личном контакте.

Дева

Проявите инициативу и организуйте романтическую прогулку, ужин при свечах или хотя бы приятный презент.

Весы

Постарайтесь заняться анализом ошибок прошлого, а разработку стратегии на будущее отложите на потом.

Скорпион

В этот день можете не переживать по поводу денег: в сложный момент ваши друзья выкажут готовность вам помочь.

Стрелец

Можете не сомневаться в своих силах, потому что вашего энтузиазма хватит даже не на один проект.

Козерог

Отстаивая свою правоту в дискуссии с оппонентами, вы потратите все свои силы. Вам решать, насколько это необходимо.

Водолей

Звезды не советуют принимать ответственных решений в этот день – продумайте свою выгоду и возможные риски.

Рыбы

Среди окружающих вас людей плетется какая-то интрига, которая коснется и вас – так что будьте внимательнее.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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