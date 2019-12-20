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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака: не зацикливайтесь на проблемах

Астрологический прогноз на 21 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 21 декабря 2019 года, говорит, что Девам не стоит распалять конфликты, а Рыбам полезно посидеть на диете. Читайте гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Семейные интересы потребует от вас пожертвовать личными амбициями. Вам придется пойти на уступки.

Телец

Отпустите сложную ситуацию, и тогда ситуация отпустит вас – это пока единственное решение вашей проблемы.

Близнецы

Вы сможете разрядить сложную обстановку в семье, если уйдете от конфликта с родными и переведете все в шутку.

Рак

Не поддавайтесь на уговоры окружающих и не подставляйте свою спину под чужие обязанности. Отдохните в выходной.

Лев

Воспользуйтесь своим обаянием, и оно поможет вам достигнуть поставленной цели. Будьте готовы к приходу гостей.

Дева

В этот день вам будет сложно добиться понимания со своей второй половинкой. Лучше промолчите.

Весы

Чем эффектнее вы выглядите, тем лучше будет ваше настроение, а потому постарайтесь уделить внимание своему имиджу.

Скорпион

Вам не нужно никуда торопиться. Вы успеете сделать гораздо больше, если сосредоточитесь на своих мыслях.

Стрелец

Подходящий день, чтобы уединиться со своей второй половинкой в романтической атмосфере и подальше от суеты.

Козерог

Выберите позицию наблюдателя. Проблемы решатся сами собой, без вашего участия, что сбережет ваши силы.

Водолей

Вы можете испортить настроение себе и людям из-за каких-то мелочей. Не стоит на них распыляться и тратить себя.

Рыбы

Ваша пищеварительная система посылает вам сигналы, которые не стоит игнорировать, если не хотите развития проблемы.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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