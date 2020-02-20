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Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака: прислушивайтесь к чужому мнению

Астрологический прогноз на 21 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:58

Гороскоп на завтра, 21 февраля 2020 года говорит, что Львам не стоит тратить нервы по пустякам, а Водолеям желательно избегать шумных мест. Читайте гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Поищите время, чтобы заняться обновлением собственного имиджа. Это благоприятно для роста самооценки.

Телец

Если вы ощущаете в себе внутренние силы что-то менять, смело применяйте это на практике в собственном деле.

Близнецы

Вам придется отвлечься от насущных дел ради состояния своего здоровья, которое потребует внимания к себе.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Учитесь слушать своего собеседника: даже самая простая задушевная беседа может разрешить серьезные проблемы.

Лев

Не обращайте внимания на критику коллег, когда они вас не понимают – это ради общего благого дела.

Дева

День принесет противодействие. Вам придется постоять за себя, чтобы защитить свое мнение и выбор.

Весы

Вам предстоит помирить конфликтующие стороны, даже если не слишком хочется встревать в чужие проблемы.

Скорпион

Чтобы поправить свое финансовое положение, прислушивайтесь к умным мыслям и советам профессионалов.

Стрелец

Не предпринимайте кардинальных действий, но вот проанализировать свои ошибки будет полезно.

Козерог

В этот день у вас удачно пройдут перемещения и путешествия, как по рабочим вопросам, так и с целью развлечений.

Водолей

Вам желательно провести этот день подальше от шумных компаний, чтобы восстановиться и накопить силы.

Рыбы

У вас не получится решить рабочие вопросы без посторонней помощи – прислушивайтесь к мнению коллег.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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