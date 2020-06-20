Гороскоп на 21 июня: как день летнего солнцестояния повлияет на знаки зодиака

Астрологический прогноз на 21 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 21 июня 2020 года, говорит, что Дев попросят о ценном совете, а у Рыб объявятся старые друзья. Читайте гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Остерегайтесь малознакомых людей с заманчивыми предложениями – вы же догадываетесь, где бывает бесплатный сыр.

Телец

Этот летний день принесет вам приятные новости издалека. Не давайте любимому человеку повода для ревности.

Близнецы

Вряд ли у вас получится отдохнуть в этот выходной, зато большая часть домашней работы будет сделана так, как вы хотели.

Рак

Звезды рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Зато в личной жизни все надежно и стабильно.

Лев

Чтобы решить свою проблему, обратитесь к старому другу. Сообща намного легче решить даже самые сложные вопросы.

Дева

В этот день к вам обратятся за советом. Постарайтесь вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими.

Весы

Не хватайтесь за несколько дел одновременно, потому что в результате вы ничего не доведете до логического конца.

Скорпион

Ваше плохое настроение в этот день негативно отразится на близких. Лучше порелаксируйте, наблюдая за солнцем.

Стрелец

День летнего солнцестояния подходит для планирования и раздумий о ближайшем будущем. Вспомните о своих талантах.

Козерог

На повестку дня могут всплыть какие-то давние страхи и тайны. Только не пытайтесь побороть их алкоголем.

Водолей

День подходит для приятного, вдохновляющего творческого занятия – это может быть экскурсия или пикник на природе.

Рыбы

Постарайтесь возобновить контакты со старыми знакомыми или давно забытыми друзьями – кто-то из них обязательно выйдет на связь.

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