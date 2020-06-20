Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 21 июня: как день летнего солнцестояния повлияет на знаки зодиака

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 21 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 21 июня 2020 года, говорит, что Дев попросят о ценном совете, а у Рыб объявятся старые друзья. Читайте гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Остерегайтесь малознакомых людей с заманчивыми предложениями – вы же догадываетесь, где бывает бесплатный сыр.

Телец

Этот летний день принесет вам приятные новости издалека. Не давайте любимому человеку повода для ревности.

Близнецы

Вряд ли у вас получится отдохнуть в этот выходной, зато большая часть домашней работы будет сделана так, как вы хотели.

Читайте также:
День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Рак

Звезды рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Зато в личной жизни все надежно и стабильно.

Лев

Чтобы решить свою проблему, обратитесь к старому другу. Сообща намного легче решить даже самые сложные вопросы.

Дева

В этот день к вам обратятся за советом. Постарайтесь вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими.

Весы

Не хватайтесь за несколько дел одновременно, потому что в результате вы ничего не доведете до логического конца.

Скорпион

Ваше плохое настроение в этот день негативно отразится на близких. Лучше порелаксируйте, наблюдая за солнцем.

Стрелец

День летнего солнцестояния подходит для планирования и раздумий о ближайшем будущем. Вспомните о своих талантах.

Козерог

На повестку дня могут всплыть какие-то давние страхи и тайны. Только не пытайтесь побороть их алкоголем.

Водолей

День подходит для приятного, вдохновляющего творческого занятия – это может быть экскурсия или пикник на природе.

Рыбы

Постарайтесь возобновить контакты со старыми знакомыми или давно забытыми друзьями – кто-то из них обязательно выйдет на связь.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра День летнего солнцестояния
Реклама

Новости партнеров

Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання

Популярные статьи

Сегодня, 17:20Food

Быстрый рецепт вишневого ликера

Сегодня, 09:06Шоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

Вчера, 18:05Food

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл привела к конфликту: что требовала Елизавета II

Вчера, 13:35Стиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

Вчера, 12:43Fun

Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото

Вчера, 12:09Fun

Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Вчера, 10:18Fun

В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото

18 июняFun

День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

18 июняFun

18 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июняWellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

18 июняСпецпроект

Нужно ли варить сосиски

18 июняШоу-бизнес

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

18 июняEvents

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

18 июняFood

Как сделать томатный сок на зиму: три лучших рецепта

Новости партнеров

Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП - СМИ
Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП - СМИ
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Дана с
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять