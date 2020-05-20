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Гороскоп на 21 мая: какие знаки зодиака проявят смелость

Астрологический прогноз на 21 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание. Читайте гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

У вас появится шанс наверстать упущенные ранее возможности. Также вам могут вернуть старые долги.

Телец

Вы будете способны на дерзкие и смелые поступки, которых от вас никто не ждал, в том числе и вы сами.

Близнецы

Не вмешивайтесь в разбирательства конфликтующих сторон – вы все равно не сможете их примирить, а окажетесь крайними.

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Рак

В этот день коллективная работа окажется плодотворной и принесет больше пользы, чем решение проблем в одиночку.

Лев

У вас легко будут решаться различные бюрократические вопросы. Поберегите здоровье и не пейте холодного.

Дева

Настройтесь на творческую волну, и вы удивитесь открытиям этого дня, которые могут изменить ваше мировоззрение.

Весы

Можете особо не рассчитывать на помощь коллег, в этот день вам придется всю работу делать самостоятельно.

Скорпион

Решения этого дня не должны быть однозначными. Важно не сжигать мосты и оставить пути к отступлению.

Стрелец

Не впутывайтесь в явные авантюры, хоть риск и называют благородным делом. Отдайте предпочтение стабильности.

Козерог

У вас могут быть напряженные отношения с окружающими. Проявите спокойствие – оно будет не лишним.

Водолей

Займитесь устранением своих недостатков, о которых вам нередко напоминают, – и окружающие это оценят.

Рыбы

Вам будет полезно заняться налаживанием деловых связей – так ваш бизнес быстрее пойдет на подъем.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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