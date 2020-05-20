Гороскоп на 21 мая: какие знаки зодиака проявят смелость

Астрологический прогноз на 21 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание. Читайте гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

У вас появится шанс наверстать упущенные ранее возможности. Также вам могут вернуть старые долги.

Телец

Вы будете способны на дерзкие и смелые поступки, которых от вас никто не ждал, в том числе и вы сами.

Близнецы

Не вмешивайтесь в разбирательства конфликтующих сторон – вы все равно не сможете их примирить, а окажетесь крайними.

Рак

В этот день коллективная работа окажется плодотворной и принесет больше пользы, чем решение проблем в одиночку.

Лев

У вас легко будут решаться различные бюрократические вопросы. Поберегите здоровье и не пейте холодного.

Дева

Настройтесь на творческую волну, и вы удивитесь открытиям этого дня, которые могут изменить ваше мировоззрение.

Весы

Можете особо не рассчитывать на помощь коллег, в этот день вам придется всю работу делать самостоятельно.

Скорпион

Решения этого дня не должны быть однозначными. Важно не сжигать мосты и оставить пути к отступлению.

Стрелец

Не впутывайтесь в явные авантюры, хоть риск и называют благородным делом. Отдайте предпочтение стабильности.

Козерог

У вас могут быть напряженные отношения с окружающими. Проявите спокойствие – оно будет не лишним.

Водолей

Займитесь устранением своих недостатков, о которых вам нередко напоминают, – и окружающие это оценят.

Рыбы

Вам будет полезно заняться налаживанием деловых связей – так ваш бизнес быстрее пойдет на подъем.

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