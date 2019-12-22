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Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

Астрологический прогноз на 23 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:50
гороскоп на завтра
гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 23 декабря 2019 года, говорит, что Тельцов ждут хорошие новости, а Скорпионы окажутся в центре внимания. Читайте гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

В этот день звезды предостерегают, чтобы вы обходили стороной тех людей, которые предлагают быстрые деньги.

Телец

День принесет положительные новости. Найдите время, чтобы навести порядки, выбросить хлам и починить сломанные вещи.

Близнецы

В этот день не стоит никому доверять ответственную работу, иначе вы рискуете, что в мусор случайно попадет важный документ.

Рак

Вам предстоит интересное знакомство, которое имеет все шансы перерасти в романтические отношения.

Лев

В этот день вам следует остерегаться обмана, халтуры и подделок. Придется рассчитывать на собственные силы.

Дева

Вам противопоказано тратить время впустую. День подходит для накоплений и создания базы на будущее.

Весы

Не беритесь за несколько дел одновременно. Велик риск того, что вы ничего не доведете до логического конца.

Скорпион

Вы возымеете успех у противоположного пола и в целом в коллективе. Воспользуйтесь предоставленным шансом.

Стрелец

День подходит для начинаний. Если чувствуете в себе скрытый потенциал, дайте ему выход наружу.

Козерог

Не самый простой день, когда на поверхность выйдут ваши потаенные страхи. Вам следует просто переждать этот период.

Водолей

Используйте этот день для творческой работы и составления планов на будущее – они имеют шанс реализоваться.

Рыбы

Ваше излишнее внимание к работе в ущерб семьи может вызвать недовольство и даже ревность со стороны партнера.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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