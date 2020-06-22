Гороскоп на 23 июня: какие знаки зодиака найдут решение проблемы
Астрологический прогноз на 23 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 23 июня 2020 года, говорит, что Тельцы с головой уйдут в решение рабочих вопросов, а Скорпионы найдут компромисс с собеседником. Читайте гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Вам придется экономить, чтобы не вогнать семью в финансовые проблемы. Но этот режим продлится недолго.
Телец
Спрячьте подальше свои личные амбиции на работе – так вам будет легче достигнуть поставленной цели.
Близнецы
Вам будут встречаться навязчивые люди – старайтесь их избегать, чтобы по доброте душевной не попасть впросак.
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Рак
Этот день подходит для обучения и получения новых знаний, а также применения этого опыта на практике.
Лев
Вам будет легко выступить перед оппонентами и убедить их в своей правоте. День запомнится приятным сюрпризом.
Дева
С вами хотят восстановить контакты какие-то давние знакомые, так что будьте готовы к длительному общению.
Весы
День будет суетливым и хлопотным, но приятным. Вам придется потрудиться, чтобы получить достойное вознаграждение.
Скорпион
Подходящее время для выяснения отношений, которые зашли в тупик – вам будет легко найти компромисс с оппонентом.
Стрелец
Подготовьтесь к важному разговору, и тогда он пройдет с выгодой для вас. Прислушивайтесь к своей интуиции.
Козерог
Будьте осмотрительнее и настойчивее в этот день, чтобы повлиять на благоприятное разрешение сложной ситуации.
Водолей
Не принимайте однозначных решений. Постарайтесь отпустить ситуацию на какое-то время, и она разрешится сама собой.
Рыбы
В вашем окружении могут появиться новые люди, которые будут раздражать и отвлекать вас от более важных дел.
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