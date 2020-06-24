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Гороскоп на 25 июня: какие знаки зодиака получат приятные впечатления

Сегодня, 19:50

Астрологический прогноз на 25 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 25 июня 2020 года, говорит, что Раки рискуют простудиться, а Козерогов ждет насыщенный день. Читайте гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Вам придется изменить свои планы. Ваши советы в этот день окажутся ценными, и вас за них поблагодарят.

Телец

Вам лучше не спорить с окружающими – так вы только еще больше распалите конфликт, но не достигнете результата.

Близнецы

Удачный и приятный день. Все задуманное сложится, как вы хотите, а новые знакомства пригодятся вам в бизнесе.

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Рак

Поберегите здоровье и остерегайтесь сквозняков. Лучше день просидеть в помещении, чем одеться не по погоде.

Лев

Можете не беспокоиться о принятии ответственного рабочего решения, а смело переложить его на чужие плечи.

Дева

Возможна встреча с давним другом – вам с ним будет о чем повспоминать и обсудить. Вам пригодятся старые контакты.

Весы

Напряжение этого дня можно легко снять, если вы отыщете в своем графике время для прогулки на свежем воздухе.

Скорпион

Постарайтесь уйти от выяснения отношений в рабочем коллективе. У вас за спиной плетется интрига – не поддавайтесь на провокации.

Стрелец

Не забывайте о любимых людях. Ваш партнер будет очень рад, если вы приготовите ему приятный сюрприз.

Козерог

Состояние финансов в этот день вас вряд ли порадует. Зато день готовит немало приятных впечатлений.

Водолей

Постарайтесь навести порядки в делах и на рабочем месте – так вы освободите пространство для новых идей.

Рыбы

Чтобы не спровоцировать обиду, не давайте людям ложных обещаний, если чувствуете, что не готовы их выполнить.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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