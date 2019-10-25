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Гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака: как пройдет ваш выходной

Астрологический прогноз на 26 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 26 октября 2019 года, говорит, что Львы будут в центре внимания, а Водолеям помогут друзья. Читайте гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не хватайтесь за несколько дел одновременно, потому что в результате вы ничего не доведете до логического конца.

Телец

Ваше плохое настроение в этот день может негативно отразиться на окружающих. Берегите своих родных и близких.

Близнецы

Этот день подходит для планирования и раздумий о ближайшем будущем. Вспомните о своих дремлющих талантах.

Рак

На повестку дня могут всплыть какие-то давние страхи и тайны. Только не пытайтесь побороть их алкоголем.

Лев

День подходит для творческого коллективного занятия – это может быть экскурсия или пикник на осенней природе.

Дева

Постарайтесь возобновить контакты со старыми знакомыми или давно забытыми друзьями – кто-то из них обязательно выйдет на связь.

Весы

Остерегайтесь малознакомых людей с заманчивыми предложениями – вы же знаете, где бывает бесплатный сыр.

Скорпион

Этот день принесет вам приятные новости издалека. Не давайте любимому человеку повода для ревности.

Стрелец

Вряд ли у вас получится отдохнуть в этот выходной, зато большая часть домашней работы будет сделана так, как вы хотели.

Козерог

Звезды рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Зато в личной жизни все надежно и стабильно.

Водолей

Чтобы решить свою проблему, обратитесь к старому другу. Сообща намного легче решить даже самые сложные вопросы.

Рыбы

В этот день к вам обратятся за советом. Постарайтесь вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.

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