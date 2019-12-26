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Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака: как избежать конфликта

Астрологический прогноз на 27 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:55
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра

Гороскоп на завтра, 27 декабря 2019 года, говорит, что Дев ждет приятная встреча, а Рыбы не должны ничего обещать. Читайте гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если у ваших коллег будут наблюдаться перепады настроения, вам придется не единожды менять свои планы.

Телец

День несет недопонимание и конфликты. Постарайтесь уходить от них, чтобы не усугубить ситуацию.

Близнецы

Если вы отправитесь в путешествие, оно пройдет интересно, полезно и познавательно – вам будет что вспомнить.

Рак

Спокойный в энергетическом плане день. Звезды предостерегают от переохлаждения, чтобы не заболеть в канун праздников.

Лев

Финансовые вопросы решатся в вашу пользу. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, остерегайтесь мошенников.

Дева

Возможна встреча с человеком из прошлого, которого вы давно не видели. Вы приятно проведете время.

Весы

Будьте готовы к не слишком приятному известию от родственников. Вас попросят о помощи – не отказывайте.

Скорпион

Если вы не до конца уверены в своей правоте, лучше отстранитесь от выяснения отношений в рабочем коллективе.

Стрелец

Не забывайте делать милые сюрпризы близким людям – иногда это даже приятнее, чем получать подарки.

Козерог

Если вы рискнете принять неожиданное приглашение от знакомых, вам обеспечена масса приятных впечатлений.

Водолей

День подходит для уборки подсобных помещений и наведения порядка в делах. Освободите место для новых вещей и идей.

Рыбы

Если вы не готовы выполнить обещания, то их лучше вообще не давать. Иначе вам не избежать конфликта.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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