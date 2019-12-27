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Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака: как провести последний рабочий день в году

Астрологический прогноз на 28 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 28 декабря 2019 года, говорит, что Овнам не стоит распространяться о себе, а Весам полезно искать общий язык с окружающими. Читайте гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если вы не станете обсуждать ни с кем из окружающих свои трудности, то вас обойдут стороной ненужные разговоры.

Телец

Позитивный день, когда все решается быстро и легко. Не оставляйте ничего на потом, чтобы дела не перешли на следующий год.

Близнецы

Вам нужно будет внести изменения в свои планы. Постарайтесь отпустить ситуацию, и она разрешится сама собой.

Рак

Решая важные вопросы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Поберегите здоровье и не ешьте много сладкого.

Лев

Критика в ваш адрес спровоцирована завистью, а не реальными причинами. Так что не стоит ничего драматизировать.

Дева

Чем больше вы будете суетиться, тем меньше всего успеете. Так что найдите хоть часок для полноценного отдыха.

Весы

Своими требованиями вы вряд ли добьетесь результата от окружающих. Лучше проявите мягкость и доброту.

Скорпион

Какой-то незначительный пустяк может серьезно повлиять на вашу репутацию. Обращайте внимание на мелочи.

Стрелец

День подходит для подведения итогов, а вот планирование дальнейших дел оставьте на время после праздников.

Козерог

Избегайте общения с людьми, провоцирующими конфликты. Лучше переждите в стороне и не реагируйте на провокации.

Водолей

Вы рискуете недооценить сложившуюся ситуацию в решении спорного вопроса. А потому думайте, что говорите.

Рыбы

Вас могут отвлечь от дел семейные проблемы. От вашего решения будет зависеть финансовое положение.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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