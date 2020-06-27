Гороскоп на 28 июня: как знаки зодиака проведут праздничный день
Астрологический прогноз на 28 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 28 июня 2020 года, обещает Овнам отличный отдых, а Весам лучше не браться за домашние дела. Читайте гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Дайте возможность организму полноценно отдохнуть на выходных, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия.
Телец
По возможности оставайтесь дома в этот день и откажитесь от далеких путешествий и переездов на новое место.
Близнецы
Вы сможете предотвратить конфликт, который назревает между родственниками. Но виноватых вы не найдете.
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Рак
На вашем пути могут встать препятствия, из-за которых вам придется подкорректировать свои изначальные планы.
Лев
Старайтесь в этот день не посвящать окружающих в свои тайны и секреты. Чем меньше о вас знают, тем лучше.
Дева
Звезды рекомендуют заняться реализацией своих творческих идей. Это ваш день – ваши таланты удивят окружающих.
Весы
Старайтесь не переутомляться и отложить домашнюю работу на потом. А еще лучше – перепоручите ее родным.
Скорпион
В этот день вам предстоит отстаивать свои интересы всеми доступными способами. Но у вас все получится.
Стрелец
День отлично подходит для получения новых знаний, которые в скором времени вам пригодятся в работе.
Козерог
Общение с окружающими может быть затруднено взаимным непониманием. Проявите мудрость и пойдите на уступки.
Водолей
Вы с головой уйдете в отстаивание справедливости. Старайтесь сдерживать свои негативные эмоции.
Рыбы
Ответ на ваши вопросы лежит на самой поверхности, важно его рассмотреть и не игнорировать знаки судьбы.
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