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Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака: кого ждут серьезные растраты

Астрологический прогноз на 28 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 28 октября 2019 года, говорит, что Овны получат вознаграждение, а Весам придется включить режим экономии. Читайте гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

День будет суетливым и хлопотным, но приятным. Вам придется потрудиться, чтобы получить достойное вознаграждение.

Телец

П подходящее время для дальних поездок, командировок, а также переговоров с иностранными партнерами.

Близнецы

Подготовьтесь к важному разговору, и тогда он пройдет с выгодой для вас. Прислушивайтесь к своей интуиции.

Рак

Будьте осмотрительнее и настойчивее в этот день, чтобы повлиять на благоприятное разрешение сложной ситуации.

Лев

Не принимайте однозначных решений. Постарайтесь отпустить ситуацию на какое-то время, и она разрешится сама собой.

Дева

В вашем окружении могут появиться новые люди, которые будут отвлекать вас от более важных дел и раздражать.

Весы

Вам придется экономить, чтобы не вогнать семью в финансовые проблемы. Но этот режим продлится недолго.

Скорпион

Спрячьте подальше свои личные амбиции на работе – так вам будет легче достигнуть поставленной цели.

Стрелец

Вам будут встречаться навязчивые люди – старайтесь их избегать, чтобы по доброте душевной не попасть впросак.

Козерог

Этот день подходит для обучения и получения новых знаний, а также применения этого опыта на практике.

Водолей

Вам будет легко выступить перед оппонентами и убедить их в своей правоте. День запомнится приятным сюрпризом.

Рыбы

К вам хотят нагрянуть дальние родственники или знакомые, так что будьте готовы к встрече и длительному общению.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.

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