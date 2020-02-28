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Гороскоп на 29 февраля для всех знаков зодиака: чем удивит этот уникальный день

Астрологический прогноз на 29 февраля для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 29 февраля 2020 года говорит, что Овнам полезно покопаться в прошлом, а у Весов будет обострена интуиция. Читайте гороскоп на 29 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Лучше ничего серьезного не начинать в этот день, а обратить свое внимание в прошлое, в поисках причин ваших ошибок.

Телец

Этот редкий день как раз подходит для того, чтобы встретиться с людьми, с которыми вы очень давно не виделись.

Близнецы

Если не чувствуете в себе силы что-либо делать качественно и на совесть, лучше вообще отказаться от этой идеи.

гороскоп на завтра
гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

День не подходит для кардинальных перемен – лучше еще раз все взвесить перед серьезным решающим шагом.

Лев

Фортуна наградит целеустремленных представителей вашего знака. Ваши старания не останутся незамеченными.

Дева

Если вы хотели взять в руки краски, фотоаппарат или еще что-то для проявления творчества, не отказывайте себе в желаниях.

Весы

Не стоит идти на поводу у тех, кто не вызывают у вас доверия. Надежнее будет прислушаться к своей интуиции.

Скорпион

Если есть возможность, перепоручите кому-нибудь из близких домашнюю работу или отложите ее на другой день.

Стрелец

На вас найдет ностальгия и давние воспоминания. А вот для усвоения новой информации вы совершенно не готовы.

Козерог

Присмотритесь к окружающим и проявите внимание там, где его явно не хватает. Вам будут признательны за это.

Водолей

Вам придется побороться за место под солнцем и отстоять свои права. Не сомневайтесь в собственных силах.

Рыбы

Малейшая оплошность может привести к потере как финансов, так и доверия к вам окружающих людей.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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