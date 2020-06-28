Гороскоп на 29 июня: какие знаки зодиака готовы к переменам
Астрологический прогноз на 29 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 29 июня 2020 года, обещает Тельцам романтическое приключение, а у Скорпионов появятся единомышленники. Читайте гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Благоприятный период для реализации ваших идей в семье. Будьте осторожнее с техникой, возможны сбои в работе.
Телец
Посвятите этот день своей второй половинке. Как вариант, организуйте ужин при свечах, и ответ не заставит себя долго ждать.
Близнецы
Если вы проявите творчество и попробуете мыслить нестандартно, то сможете легко решить возникшую проблему.
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Рак
Уходите от разговоров с людьми, которые вам неприятны, – вы только зря потратите время на ненужные споры.
Лев
Вы встретите человека, беседа с которым даст вам положительные эмоции, изменит мировоззрение и запомнится надолго.
Дева
Не стоит никому доверять свои тайны, даже самым близким людям, иначе они станут всеобщим достоянием.
Весы
Займитесь наведением порядка в доме. И не обращайте внимания на критику – не стоит принимать все близко к сердцу.
Скорпион
Вам пригодится ваше красноречие и умение убеждать людей. Вы сможете привлечь окружающих на свою сторону.
Стрелец
Подходящий день для кардинальных перемен. Вам будет полезно проанализировать ваши недостатки и начать над ними работать.
Козерог
Возникшие финансовые проблемы вы сможете успешно решить с выгодой для себя. Не отказывайтесь от помощи.
Водолей
Вам придется выполнить домашнюю работу за других, так что вам не увильнуть от бытовой рутины.
Рыбы
Звезды советуют не пропустить интересное предложение. А еще будьте готовы к любовному приключению.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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