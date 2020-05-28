Гороскоп на 29 мая: кому из знаков зодиака грозит потеря

Астрологический прогноз на 29 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 29 мая 2020 года, говорит, что у Дев намечается выгодное предложение, а от Рыб потребуется скорость реакции. Читайте гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Следите за своими ценными вещами – в этот день велика вероятность кражи или манипуляции с целью наживы.

Телец

Если вы ищете решение проблемы, обратите внимание, что оно лежит буквально на поверхности – его нужно увидеть.

Близнецы

Рутина этого дня может сильно вас утомить. Чаще переключайте свое внимание с работы на передышку.

Рак

Если вам предложат необычную сделку, не спешите отказываться, а взвесьте возможные риски и не упускайте шанс.

Лев

Во время споров и столкновений с оппонентом ищите компромиссы, иначе вы не выстоите в неравной борьбе.

Дева

Вас ждут хорошие новости издалека. Возможно, придется подключить старые связи, чтобы получить выгоду.

Весы

В вашем окружении есть недоброжелатель, который постарается помешать в ваших начинаниях. Проявите бдительность.

Скорпион

Избегайте общения с конфликтными людьми, которые будут вытягивать вас на провокационные разговоры и темы.

Стрелец

Не бойтесь денежных затруднений – ваш финансовый вопрос получится решить при помощи единомышленников.

Козерог

Не стоит доверять окружающим, лучше полагаться на собственную интуицию – в этот день она вас не подведет.

Водолей

Родственники добавят вам хлопот, а потому вам придется отказаться от своих планов и заняться решением их проблем.

Рыбы

От вашей расторопности и скорости реакции напрямую зависит успех дня. Ловите волну и можете рассчитывать на прибыль.

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