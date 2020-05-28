Гороскоп на 29 мая: кому из знаков зодиака грозит потеря
Астрологический прогноз на 29 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 29 мая 2020 года, говорит, что у Дев намечается выгодное предложение, а от Рыб потребуется скорость реакции. Читайте гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Следите за своими ценными вещами – в этот день велика вероятность кражи или манипуляции с целью наживы.
Телец
Если вы ищете решение проблемы, обратите внимание, что оно лежит буквально на поверхности – его нужно увидеть.
Близнецы
Рутина этого дня может сильно вас утомить. Чаще переключайте свое внимание с работы на передышку.
Читайте также:Гороскоп на неделю 24-30 мая: все знаки зодиака
Рак
Если вам предложат необычную сделку, не спешите отказываться, а взвесьте возможные риски и не упускайте шанс.
Лев
Во время споров и столкновений с оппонентом ищите компромиссы, иначе вы не выстоите в неравной борьбе.
Дева
Вас ждут хорошие новости издалека. Возможно, придется подключить старые связи, чтобы получить выгоду.
Весы
В вашем окружении есть недоброжелатель, который постарается помешать в ваших начинаниях. Проявите бдительность.
Скорпион
Избегайте общения с конфликтными людьми, которые будут вытягивать вас на провокационные разговоры и темы.
Стрелец
Не бойтесь денежных затруднений – ваш финансовый вопрос получится решить при помощи единомышленников.
Козерог
Не стоит доверять окружающим, лучше полагаться на собственную интуицию – в этот день она вас не подведет.
Водолей
Родственники добавят вам хлопот, а потому вам придется отказаться от своих планов и заняться решением их проблем.
Рыбы
От вашей расторопности и скорости реакции напрямую зависит успех дня. Ловите волну и можете рассчитывать на прибыль.
Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди
Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное