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Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака: день наполнен таинственностью

Астрологический прогноз на 29 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 29 октября 2019 года, говорит, что Тельцам откроется старая тайна, а Скорпионов попросят о помощи. Читайте гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

В этот день ваш партнер готов на ссору из-за чувства ревности, а потому вам лучше побыть порознь и успокоиться.

Телец

Старшие родственники или давние знакомые откроют вам какую-то семейную тайну, которой вы раньше не знали.

Близнецы

Из-за своей раздражительности вы рискуете нарываться на конфликтные ситуации с партнерами по бизнесу или коллегами.

Рак

Ваша обидчивость не даст вам ничего хорошего, кроме дополнительных проблем. Для поднятия настроения смените обстановку.

Лев

В этот день намечаются крупные финансовые траты, главное – следите за качеством и правильностью оформления.

Дева

Выбросьте сломанные и ненужные вещи – так вы освободите пространство в доме для новой энергии.

Весы

Вы сможете подобрать правильные слова, чтобы примирить враждующие стороны – воспользуйтесь этим.

Скорпион

Близкий человек обратится к вам за помощь или советом – постарайтесь сделать все, что в ваших силах.

Стрелец

Звезды советуют не нагружать организм и воздержаться от тяжелого физического труда – вам нужен полноценный отдых.

Козерог

Будьте готовы к роковой встрече, которая в дальнейшем может существенно повлиять на ваше будущее.

Водолей

Не вмешивайтесь в чужие семейные дела, особенно если вас об этом не просят. Оставьте свои советы при себе.

Рыбы

В этот день вам на пользу пойдет шопинг, так что посвятите свободное время семейным покупкам.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.

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