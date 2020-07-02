Гороскоп на 3 июля: каким знакам зодиака придется решать чужие проблемы
Астрологический прогноз на 3 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 3 июля 2020 года, говорит, что у Дев не возникнет проблем с финансами, а Рыбы смогут решить важные вопросы. Читайте гороскоп на 3 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Проявляйте бдительность в общении с незнакомыми и подозрительными людьми, чтобы не стать жертвой обмана.
Телец
Постарайтесь учиться на своих старых серьезных ошибках, чтобы не повторить их и не нажить новых проблем.
Близнецы
Ваши необдуманные слова могут незаслуженно обидеть и спровоцировать конфликт с близким человеком.
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Рак
Включите свою природную проницательность и внимательно осмотритесь по сторонам: за вашей спиной плетется интрига.
Лев
Это не ваш день, поэтому не стоит ждать скорой прибыли. Зато вам повезет в новых интересных знакомствах.
Дева
У вас будут благоприятно решаться финансовые вопросы. На работе наблюдается полное взаимопонимание и штиль.
Весы
Ожидается успешное развитие новых отношений. Старым друзьям потребуется от вас ценный совет.
Скорпион
Ваша настойчивость в начатом деле поможет получить нужные результаты. Не бойтесь добиваться желаемого.
Стрелец
Не стоит слишком остро реагировать на критику в свой адрес со стороны окружающих. Вы сами знаете себе цену.
Козерог
Вас ждет хороший день для обсуждения ваших дальнейших планов в семье и трудовом коллективе.
Водолей
Будьте готовы к тому, что на вас могут свалиться проблемы других людей. И у вас не получится от них отвертеться.
Рыбы
Этот день подходит для решения серьезных вопросов, которые уже давно требовали к себе вашего внимания.
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