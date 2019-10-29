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Гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Астрологический прогноз на 30 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 30 октября 2019 года, говорит, что от Близнецов ждут внимания, а у Стрельца появятся полезные знакомства. Читайте гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Напряжение этого дня можно легко снять, если вы отыщете в своем графике время для прогулки на свежем воздухе.

Телец

Постарайтесь отойти от выяснения отношений в коллективе. За вашей спиной плетется интрига – не поддавайтесь на провокации.

Близнецы

Не забывайте о любимых людях. Ваш партнер будет очень рад, если вы приготовите ему приятный сюрприз.

Рак

Состояние финансов в этот день вас не порадует. Зато день готовит немало приятных впечатлений.

Лев

Постарайтесь навести порядки в делах и на рабочем месте – так вы освободите пространство для новых идей.

Дева

Чтобы не спровоцировать обиду, не давайте людям ложных обещаний, если чувствуете, что не готовы их сдержать.

Весы

В этот день вам придется изменить свои планы. Ваши советы окажутся ценными, и вам будут за них благодарны.

Скорпион

Звезды не советуют спорить с окружающими – так вы только еще больше распалите конфликт, но не достигнете результата.

Стрелец

Поездки этого дня будут благоприятными. Все сложится, как вы хотите, и новые знакомства пригодятся вам в бизнесе.

Козерог

Поберегите здоровье и не переохлаждайтесь. Лучше день просидеть в помещении, чем одеться не по погоде.

Водолей

Вы можете не беспокоиться о принятии ответственного рабочего решения, а смело переложить его на чужие плечи.

Рыбы

У вас возможна встреча с давним другом – вам будет о чем с ним вспомнить. Вам пригодятся старые контакты.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.

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