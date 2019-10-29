Гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день
Астрологический прогноз на 30 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 30 октября 2019 года, говорит, что от Близнецов ждут внимания, а у Стрельца появятся полезные знакомства. Читайте гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Напряжение этого дня можно легко снять, если вы отыщете в своем графике время для прогулки на свежем воздухе.
Телец
Постарайтесь отойти от выяснения отношений в коллективе. За вашей спиной плетется интрига – не поддавайтесь на провокации.
Близнецы
Не забывайте о любимых людях. Ваш партнер будет очень рад, если вы приготовите ему приятный сюрприз.
Рак
Состояние финансов в этот день вас не порадует. Зато день готовит немало приятных впечатлений.
Лев
Постарайтесь навести порядки в делах и на рабочем месте – так вы освободите пространство для новых идей.
Дева
Чтобы не спровоцировать обиду, не давайте людям ложных обещаний, если чувствуете, что не готовы их сдержать.
Весы
В этот день вам придется изменить свои планы. Ваши советы окажутся ценными, и вам будут за них благодарны.
Скорпион
Звезды не советуют спорить с окружающими – так вы только еще больше распалите конфликт, но не достигнете результата.
Стрелец
Поездки этого дня будут благоприятными. Все сложится, как вы хотите, и новые знакомства пригодятся вам в бизнесе.
Козерог
Поберегите здоровье и не переохлаждайтесь. Лучше день просидеть в помещении, чем одеться не по погоде.
Водолей
Вы можете не беспокоиться о принятии ответственного рабочего решения, а смело переложить его на чужие плечи.
Рыбы
У вас возможна встреча с давним другом – вам будет о чем с ним вспомнить. Вам пригодятся старые контакты.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.
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