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Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака: день полон свежих идей

Астрологический прогноз на 4 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:54
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 4 декабря 2019 года, говорит, что Овнам следует опасаться обмана, а Весам стоит прислушаться к чужим советам. Читайте гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вам на пути могут встретиться нечестные на руку люди. Берегитесь обмана, но не отступайте от своих планов.

Телец

Старайтесь сконцентрироваться на одной цели и не распыляться на мелочи. Вам будет полезна небольшая физическая нагрузка.

Близнецы

Держите при себе свои наработки, иначе вашими трудами могут безвозмездно воспользоваться коллеги.

Рак

В этот день ваши желания могут осуществиться. Главное – правильно сформулировать, чего вы на самом деле хотите.

Лев

Прислушивайтесь к чужим советам, даже если они покажутся вам странными. Так вы сможете выбраться из тупика.

Дева

В этот день есть риск отравления. Старайтесь беречь здоровье и не перегружать желудок незнакомой пищей.

Весы

Звезды советуют воспользоваться полезными идеями, которые подбросят вам более компетентные специалисты.

Скорпион

В этот день велика вероятность опозданий и срыва договоренностей. Лучше заранее перенесите значимые встречи.

Стрелец

День наполнен яркими впечатлениями. Если вас посетят творческие идеи, постарайтесь их сразу же реализовать.

Козерог

Есть риск разногласий в семье. Если вместо своей принципиальности вы пойдете на компромисс, то выиграют обе стороны.

Водолей

Этот день желательно провести в спокойствии и никуда не торопиться. Держите свои мысли при себе.

Рыбы

День подходит для обновления или пополнения запасов. Вы в состоянии отстоять свою точку зрения.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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