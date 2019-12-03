Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака: день полон свежих идей
Астрологический прогноз на 4 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 4 декабря 2019 года, говорит, что Овнам следует опасаться обмана, а Весам стоит прислушаться к чужим советам. Читайте гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Вам на пути могут встретиться нечестные на руку люди. Берегитесь обмана, но не отступайте от своих планов.
Телец
Старайтесь сконцентрироваться на одной цели и не распыляться на мелочи. Вам будет полезна небольшая физическая нагрузка.
Близнецы
Держите при себе свои наработки, иначе вашими трудами могут безвозмездно воспользоваться коллеги.
Рак
В этот день ваши желания могут осуществиться. Главное – правильно сформулировать, чего вы на самом деле хотите.
Лев
Прислушивайтесь к чужим советам, даже если они покажутся вам странными. Так вы сможете выбраться из тупика.
Дева
В этот день есть риск отравления. Старайтесь беречь здоровье и не перегружать желудок незнакомой пищей.
Весы
Звезды советуют воспользоваться полезными идеями, которые подбросят вам более компетентные специалисты.
Скорпион
В этот день велика вероятность опозданий и срыва договоренностей. Лучше заранее перенесите значимые встречи.
Стрелец
День наполнен яркими впечатлениями. Если вас посетят творческие идеи, постарайтесь их сразу же реализовать.
Козерог
Есть риск разногласий в семье. Если вместо своей принципиальности вы пойдете на компромисс, то выиграют обе стороны.
Водолей
Этот день желательно провести в спокойствии и никуда не торопиться. Держите свои мысли при себе.
Рыбы
День подходит для обновления или пополнения запасов. Вы в состоянии отстоять свою точку зрения.
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